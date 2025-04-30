Новини Крипто 30.04.2025 о 14:22 comment views icon

Засновнику збанкрутілої криптоплатформи Celsius Network Олександру Машинському загрожує 20 років ув’язнення

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Тетяна Нечет

Автор новин

Засновнику збанкрутілої криптоплатформи Celsius Network Олександру Машинському загрожує 20 років ув’язнення

Засновник і колишній генеральний директор збанкрутілої криптовалютної кредитної платформи Celsius Network може сісти за ґрати  на 20 років за брехню та корисливі дії. Олександр Машинський, якому наразі 59 років, запевняв тисячі клієнтів своєї компанії, що їхні гроші в безпеці та захищені. Це спонукало їх інвестувати у Celsius $20 млрд. А вже у 2022 році компанія заявила про банкрутство.  Смішно, але Celsius Network  намагалась допомогли біржа FTX, що збанкрутіла того ж року і викликала скажений обвал на крипторинку.

Винесення вироку у федеральному Машинському у суді Мангеттена відбудеться 8 травня.

Прокурори заявили, що Машинський фальсифікував прибутковість Celsius і піддавав кошти клієнтів ризику незабезпечених позик та нерозкритих ринкових ставок. Водночас компанія рекламувала себе як сучасний банк, де люди могли безпечно розміщувати криптоактиви та отримувати відсотки. Машинський вже визнав, що обманював клієнтів з 2018 по 2022 роки. Він також визнав незаконне маніпулювання ціною нативного токена Celsius, і що продавав монети CEL за завищеними цінами, щоб покласти в кишеню близько $48 млн.

Захист звинуватив у банкрутстві Celsius катастрофічний спад крипторинку у травні та червні 2022 року.

До речі, засновник криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід отримав за шахрайство 25 років ув’язнення.

Джерело: AP

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