Платформа Celsius призупинила виведення коштів та перекази між рахунками – вартість токену CEL впала більш ніж у 2 рази

Ринок криптовалют продовжує лихоманити. У той час як вартість Bitcoin опустилася до $25 тис., а Ethereum – до $1300, Binance призупинила виведення Bitcoin в мережі $BTC, платформа Celsius взагалі призупинила операції.

.@CelsiusNetwork is pausing all withdrawals, Swap, and transfers between accounts. Acting in the interest of our community is our top priority. Our operations continue and we will continue to share information with the community. More here: https://t.co/CvjORUICs2 — Celsius (@CelsiusNetwork) June 13, 2022

Зазначається, що «у зв’язку з екстремальними ринковими умовами» CelsiusNetwork зупиняє зняття коштів, обмін та перекази між рахунками. Все це нібито робиться на користь спільноти, щоб зберегти можливість виведення коштів надалі. При цьому діяльність платформи продовжується.

«Ми розуміємо, що це неприємна новина, але вважаємо, що наше рішення призупинити зняття коштів, обмін та перекази між обліковими записами — це найвідповідальніша дія, яку ми можемо зробити для захисту нашої спільноти. Ми працюємо з єдиною метою: захистити та зберегти активи для виконання наших зобов’язань перед клієнтами. Наша кінцева мета — якнайшвидше стабілізувати ліквідність та відновити зняття коштів, обмін та перекази між рахунками», – йдеться у заяві команди.

Водночас журналіст Колін Ву повідомив, що протягом останніх трьох днів адміністрація Celsius перевела близько 104 тис. монет ETH та 9,5 тис. WBTC на біржу FTX.

У зв’язку з цими подіями вартість токена платформи CEL впала з $0,475 до $0,09. Потім була корекція до рівня $0,18.

Також слід зазначити, що платформа Nexo, яка є конкурентом Celsius, висловила готовність придбати її кредитні активи.