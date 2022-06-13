Новини

Платформа Celsius призупинила виведення коштів та перекази між рахунками – вартість токену CEL впала більш ніж у 2 рази

Платформа Celsius призупинила виведення коштів та перекази між рахунками – вартість токену CEL впала більш ніж у 2 рази

Ринок криптовалют продовжує лихоманити. У той час як вартість Bitcoin опустилася до $25 тис., а Ethereum – до $1300, Binance призупинила виведення Bitcoin в мережі $BTC, платформа Celsius взагалі призупинила операції.

Зазначається, що «у зв’язку з екстремальними ринковими умовами» CelsiusNetwork зупиняє зняття коштів, обмін та перекази між рахунками. Все це нібито робиться на користь спільноти, щоб зберегти можливість виведення коштів надалі. При цьому діяльність платформи продовжується.

«Ми розуміємо, що це неприємна новина, але вважаємо, що наше рішення призупинити зняття коштів, обмін та перекази між обліковими записами — це найвідповідальніша дія, яку ми можемо зробити для захисту нашої спільноти. Ми працюємо з єдиною метою: захистити та зберегти активи для виконання наших зобов’язань перед клієнтами. Наша кінцева мета — якнайшвидше стабілізувати ліквідність та відновити зняття коштів, обмін та перекази між рахунками», – йдеться у заяві команди.

Водночас журналіст Колін Ву повідомив, що протягом останніх трьох днів адміністрація Celsius перевела близько 104 тис. монет ETH та 9,5 тис. WBTC на біржу FTX.

У зв’язку з цими подіями вартість токена платформи CEL впала з $0,475 до $0,09. Потім була корекція до рівня $0,18.

Також слід зазначити, що платформа Nexo, яка є конкурентом Celsius, висловила готовність придбати її кредитні активи.


Схожі записи
Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати