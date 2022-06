Платформа Celsius призупинила виведення коштів та перекази між рахунками – вартість токену CEL впала більш ніж у 2 рази

Ринок криптовалют продовжує лихоманити. У той час як вартість Bitcoin опустилася до $25 тис., а Ethereum – до $1300, Binance призупинила виведення Bitcoin в мережі $BTC, платформа Celsius взагалі призупинила операції.

.@CelsiusNetwork is pausing all withdrawals, Swap, and transfers between accounts. Acting in the interest of our community is our top priority. Our operations continue and we will continue to share information with the community. More here: https://t.co/CvjORUICs2

— Celsius (@CelsiusNetwork) June 13, 2022