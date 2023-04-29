Новини Україна 29.04.2023 о 14:29

Збій у Приватбанк / monobank — проблеми зі зняттям готівки в банкоматах, а також з оплатою в терміналах та переказами

Володимир Скрипін

Заступник головного редактора, керівник відділу новин

По обіді 29 квітня в соцмережах почали з’являтися повідомлення про проблеми у роботі українських банків — співзасновник monobank Олег Гороховський підтвердив, що наразі дійсно спостерігаються проблеми зі зняттям готівки в банкоматах, а також з оплатою в терміналах та p2p-переказами на ПриватБанк.

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Збій у Приватбанк / monobank — проблеми зі зняттям готівки в банкоматах, а також з оплатою в терміналах та переказамиЗбій у Приватбанк / monobank — проблеми зі зняттям готівки в банкоматах, а також з оплатою в терміналах та переказамиЗбій у Приватбанк / monobank — проблеми зі зняттям готівки в банкоматах, а також з оплатою в терміналах та переказами

Водночас Гороховський висловив припущення, що проблема, ймовірно, на стороні ПриватБанку. У Приватбанку ж кажуть, що технічної проблеми з боку банку немає — ймовірно, це збій на стороні платіжних систем. За словами прессекретаря банку Олега Серги, термінали інших банків також працюють з перебоями. Про це також повідомляють українські користувачі у соцмережах.

“Нам відомо про проблему з оплатою банківськими картками, лише частина транзакції охоплені цієї проблемою. Фахівці ПриватБанку працюють над вирішенням проблеми. Перепрошуємо за незручності”.

Пресслужба ПриватБанку

З чим саме пов’язаний збій, у чому полягають проблеми та коли вони будуть усунені,  поки невідомо.

Ми будемо відстежувати ситуацію та оновимо новину, як тільки з’явиться нова інформація.


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