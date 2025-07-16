Новини Технології 16.07.2025 comment views icon

До стрічки Google Discover додають ШІ-огляди — ще менше трафіку для сайтів новин

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Андрій Русанов

Автор сайту

До стрічки Google Discover додають ШІ-огляди — ще менше трафіку для сайтів новин
Тестова версія стрічки Google Discover / 9to5Google

Google готується запровадити ШІ-огляди не тільки у вебпошук, але й у стрічку новин Discover. Це, ймовірно, зменшить трафік сайтів новин, як ITC.ua.

Як помітив сайт 9to5Google, стрічка Discover отримала деякі оновлення, котрі вказують на тестування. Замість того, логотипу та назви лише одного видання, тепер у верхньому лівому куті деяких карток можна побачити низку значків сайтів, що перекриваються — використаних для ШІ-зведення джерел. Якщо натиснути на значки, з’явиться панель «Більше» з повним списком використаних публікацій. Новий варіант є тестовим і з’являється як на Android, так і на iOS, у застосунку Google.

Ще на початку червня аналітична платформа DiscoverSnoop помітила, що Google тестує згенеровані резюме у стрічці Discover, але тоді лише для відеоконтенту. У цих ранніх тестах деякі відео мали короткий текст, написаний штучним інтелектом, прямо над мініатюрою. Користувачі могли швидко переглянути три рядки, а якщо їм було цікаво, вони могли натиснути «Більше», щоб побачити решту з близько 10 рядків.

До стрічки Google Discover додають ШІ-огляди — ще менше трафіку для сайтів новин
Тестова версія стрічки Google Discover / 9to5Google

Тепер користувачі бачать трирядковий фрагмент змісту новини, перш ніж натиснути «Дивитися більше» та отримати більший опис. Внизу є невелике, але важливе нагадування: «Згенеровано за допомогою штучного інтелекту, який може припуститися помилок». Зображення попереднього перегляду взято з першої новини у, а заголовок знаходиться одразу під ним.

З огляду на пвідвідуваність вебсторінок, це наче надає користувачу більше інформації перед переходом до матеріалу. Але через це перехід може просто не відбутися — читачу буде достатньо інформації зі зведення ШІ. Наразі ж ці зведення відтворюються поряд з традиційним форматом посилань на окремі новини.

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Також, як і раніше з ШІ-оглядами, виникає етичне питання — інструмент бере зміст з матеріалів авторів і перетворює їх на власний текст. Потенційну ж наявність помилок у таких звітах згадує навіть сам Google у своєму повідомлені вище. Свого часу Apple отримала негативний досвід з відверто неправдивими зведеннями ШІ Intelligence, інструмент Google також не завжди точний.

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