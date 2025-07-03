ШІ-дипфейк Дженніфер Еністон ошукав безробітного в депресії — «акторці» знадобилися подарункові карти Apple

Як взагалі люди у це вірять? Daily Echo/Solent News

Не перший випадок, але ж люди, здається, не вчаться. Фейкова Дженніфер Еністон ошукала британця романтичними розмовами.

Безробітний 43-річний Пол Девіс із Саутгемптона, Велика Британія, став жертвою шахрайства з використанням штучного інтелекту. Чоловік, який перебуває у депресії, був «завалений» потоком підробних відео, в яких, зокрема, фігурувала зірка серіалу «Друзі» Дженніфер Еністон. «Докази» особистості містили підроблені водійські права акторки, а також інші сфальсифіковані документи.

«У мене є фальшиві відео від Дженніфер Еністон, яка просить у мене 200 фунтів стерлінгів і каже, що кохає мене», — розповідає чоловік.

На щастя, сума виявилася невеликою, але Пол повірив та надіслав гроші у вигляді подарункових карток Apple, які не підлягають поверненню. Шахраї використовували тактику тиску, стверджуючи, що «термін дії підписки Еністон ось-ось закінчиться», і вимагали картки як «оплату».

Жертва каже, що загалом отримує багато повідомлень про виграші великих сум грошей, машин тощо. Одного разу він навіть спілкувався з підробленим Марком Цукербергом. Така казкова довірливість чоловіка може пояснюватися не тільки депресією, але й психічними вадами, які заважають йому працювати. Ймовірно, шахраї використовують це, знаючи про вразливість. Пол знає подібні випадки з іншими людьми, котрі втратили набагато більше.

Однак 200 фунтів — невелика сума, порівняно з $50 тис., які виманив у довірливої кореянки фейковий Ілон Маск минулого року. Тоді теж йшлося про романтичні стосунки. Але це ще «квіточки»: іноді повністю вигадані особистості керують фейковими криптофондами із передбачуваними наслідками для інвесторів. Щоправда, для настільки складних афер використовують справжніх акторів, але ШІ-шахрайство тільки починає свій розвиток.

Джерело: Daily Mail