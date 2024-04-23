Вивчаючи дані, надіслані космічним телескопом ім. Джеймса Вебба, астрономи зафіксували випромінювання метану, що надходили від коричневого карлика, або «зірки-невдахи» — раніше вважалось, що ці світи не достатньо теплі для цього явища.

«Присутність метану на планетах-гігантах і коричневих карликах не є дивиною, однак він зазвичай не світиться», — каже Джекі Фаерті, керівник групи та старший менеджер з освіти в Американському музеї природної історії.

Коричневих карликів прозвали невдахами через те, що попри формування з колапсуючої хмари газу та пилу подібно до зірок, вони не мають достатньої маси, щоб запустити процес ядерного синтезу водню в гелій у своїх ядрах.

Фаерті з колегами загалом спостерігали за 12 коричневими карликами й лише один з них — W1935, розташований за 47 млн світлових років від Землі — випромінював метан. Подальше моделювання показало, що він також має так звану «температурну інверсію» — явище, під час якого атмосфера планети стає холоднішою на глибших рівнях. Зазвичай воно спостерігається на планетах, що обертаються навколо зірок, які нагрівають свою атмосферу зверху вниз, але для W1935 це досить неочікувано — він ізольований і немає зовнішнього джерела тепла.

«Ми були приємно шоковані, коли модель чітко передбачила температурну інверсію», — сказав член команди та вчений Хартфордширського університету Бен Бернінгем. «Але нам також потрібно було з’ясувати, звідки береться додаткове тепло верхніх шарів атмосфери».

Аби розгадати цю таємницю, команда дослідила газових гігантів Сонячної системи — Юпітер і Сатурн. Обидва випромінюють метан, мають атмосфери, які демонструють температурну інверсію, та власні полярні сяйва.

Головним рушієм для цього явища є сонячний вітер — потік заряджених частинок від Сонця. У W1935 таких «привілеїв» нема — тож дослідники припускають присутність прихованого активного місяця поряд з карликом.

Дослідження було опубліковано 17 квітня в журналі Nature.

Курс Python від Mate academy. Python дозволяє тобі не тільки розробляти сайти та займатись аналітикою даних, а ще й будувати алгоритми, тестувати програми та навіть створювати штучні інтелекти. Стань різноплановим фахівцем! Реєстрація на курс

Джерело: livescience