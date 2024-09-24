«Злодії 2: Пантера»: Український трейлер фільму про нові пригоди «Великого Ніка» у Марселі

Невдовзі в український прокат вийде продовження кримінального хіта 2018 року — «Злодії 2: Пантера». Це кримінальний екшн, в якому Джерард Батлер повертається у ролі «Великого Ніка».

«Злодії 2: Пантера» розповідає про протистояння кримінальної банди та поліції Лос-Анджелесу в особі «Великого Ніка» О’Брайєна (Джерард Батлер). Цього разу дія фільму переміститься на Лазурове узбережжя до Марселя, де знаходиться одна з найбільших діамантових бірж світу. «Великий Нік» переслідує свого опонента Донні Вілсона (О’Ші Джексон-молодший) та стає частиною банди, яка планує зухвале пограбування. На що згоден піти ОʼБраєн, щоб довести цю справу до кінця?

Режисером «Злодії 2: Пантера» став постановник першого фільму Крістіан Гудегаст («Падіння Лондону»). Продюсерами стрічки стали Такер Тулі («Дев’ять», «Брати», «Шпигун по сусідству», «Любий Джоне», «Боєць», «Ми – Міллери»), Марк Кентон («Забираючи життя», «300 спартанців», «Торт»), репер, актор та продюсер 50 cent та Медоу Уільямс («Поліціянт з Беверлі-Гіллз 3», «Маска», «Аполлон 13»).

Головну роль виконав Джерард Батлер («Привид Опери», «300 спартанців», «Законослухняний громадянин», «Гола правда», «Падіння Олімпу»). Компанію йому склав О’Ші Джексон-молодший («Годзила: король монстрів», «Ведмідь під кайфом», серіал «Обі-Ван-Кенобі»). Свої бійцівські вміння продемонструють зірка UFC та абсолютний чемпіон Майкл Біспінг та Ріко Верховен — видатний кікбоксер, який займає першу сходинку в рейтингу важкоатлетів світу версії Combat Press.

Фільм «Злодії 2: Пантера» вийде на екрани українських кінотеатрів 9 січня 2025 року.