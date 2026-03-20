Трейлер "Людина-павук 4" зібрав 718 млн переглядів за добу: абсолютний рекорд в історії кіно

Кадр з фільму "Людина-павук 4"

Трейлер фільму “Людина-павук: Абсолютно новий день” став найпопулярнішим в історії кіно: за даними Sony, з моменту релізу і протягом наступних 24 годин він зібрав шалені 718,6 млн переглядів.





Для порівняння: попереднім лідером був “Дедпул і Росомаха” з 365 млн переглядів, де 100 млн прийшлись на Супербоул; а нещодавній “квартет” тизерів фільму “Месники: Судний день” мав 1 млрд, але сукупних переглядів і не за добу.

З моменту виходу “Людина-павук 3” з Томом Голландом минуло п’ять років, але франшиза й досі лишається однієї з найпопулярніших в Голлівуді. Той факт, що попередник зібрав $1,9 млрд каси по всьому світу в часи пандемії говорить сам за себе. Зважаючи на перегляди трейлеру, можна припустити, що “Людина-павук 4” може повторити, чи навіть перевершити ці здобутки.





Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Marvel та Sony обрали для випуску незвичну тактику релізу: перед повноцінним відео, вони публікували його уривки в акаунтах “найбільших фанів” всесвіту. Сам же трейлер вийшов доволі насиченим персонажами та подіями, разом з тим не розкриваючи забагато сюжету.

Пітер Паркер (Том Голланд) намагається впоратись із втратою тітки Мей та наслідками того, що фактично “стер себе із пам’яті світу”. Його не впізнають навіть найкращий друг Нед (Джейкоб Баталон) та дівчина Емджей (Зендея), яка переїхала до нового хлопця. Окрім цього нам показали Джона Бернтала в ролі Карателя та Марка Руффало в ролі Халка, а також таких лиходіїв як Скорпіон та Бумеранг. Загадкова роль Седі Сінк із “Дивних див” натомість досі офіційно не розкрита, виключно за припущеннями — вона грає Джин Грей або Шатру.

Джонна Воттса, який зняв три попередні частини, на цей раз у режисерському кріслі замінив Дестін Деніел Креттон (“Шан-Чі”). Продюсерами виступили Емі Паскаль і президент Marvel Кевін Файгі, а сценарій написали Ерік Соммерс і Кріс Маккенна. “Людина-павук: Абсолютно новий день” вийде в українських кінотеатрах 30 липня.

Джерело: Word of Reel, Hollywood Reporter