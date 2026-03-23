Вийшов трейлер ігрової "Ваяни/Moana": Двейн Джонсон виглядає фактурно, але критиків не вразив

Щойно з’явився трейлер ігрової “Ваяни / Моани”, який відверто не порадував критиків. Ні для кого це не стало сюрпризом: Disney знову повертається з черговим ігровим ремейком. Перший трейлер “Моани” був випущений за участю Кетрін Лагааїї та Двейна Джонсона.





У трейлері Disney вперше показала не лише Моану й Мауї, а й кількох другорядних персонажів та істот із всесвіту фільму, зокрема Хейхея і Таматоа. Окремо помітно, що студія зберегла ключові візуальні маркери оригіналу — човен, гак Мауї, татуювання та океан як активну силу сюжету, — але перенесла їх у формат масштабної студійної постановки.

За даними People і Entertainment Weekly, у кадрі також з’являються Джон Туі в ролі вождя Туі, Френкі Адамс у ролі Сіни та Рена Овен у ролі бабусі Тали. Втім, усе виглядає трохи штучно: анімаційна версія відчувається реальнішою за це так зване ігрове оновлення. Тут просто надмір спецефектів, а Джонсон, похований під тією перукою, має доволі безглуздий вигляд.

Критики кажуть: це чергове викачування грошей з відомої франшизи від Disney, і крапка — і незалежно від якості, наступного літа фільм, найімовірніше, легко перевалить за $1 млрд у світовому прокаті. Досить лише подивитися на успіх липневого ремейку “Ліло і Стіч”.





Ігрову версію знімає Томас Кайл — театральний і телевізійний режисер, відомий насамперед роботою над “Hamilton”, “Grease: Live” і серіалом We Were the Lucky Ones. Це важлива деталь, бо Disney робить ставку не лише на бренд, а й на постановника з досвідом музичного та сценічного ритму. Над фільмом також працює команда з оригінальної “Moana”: Марк Манчіна, Лін-Мануель Міранда та Опетая Фоаї, причому Манчіна знову відповідає за музику до стрічки.

Якщо комусь здалося, що “The Smashing Machine” означав повний поворот Джонсона в бік артхаусу, то варто подумати ще раз. Так, у нього в розробці є проєкти з Дарреном Аронофскі та Мартіном Скорсезе, але він, як і раніше, міцно стоїть на території блокбастерів, знімаючись у “Ваяні” та нещодавно завершивши роботу над “Джуманджі 3”.

До “Smashing” Джонсон методично будував кар’єру навколо максимальних касових зборів. Стояча овація у Венеції не стирає цієї історії. Майже три десятиліття він стрімголов кидався з одного блокбастера в інший: “Круїз у джунглях”, “G.I. Joe: Retaliation”, “Ремпейдж”, “Червоне повідомлення”, “Розлом Сан-Андреас”, “Зубна фея”, “Центральна розвідка”, два фільми “Джуманджі”, кілька частин “Форсажу” і, зовсім нещодавно, “Red One”. А ще була авантюра з “Чорним Адамом”, де він намагався вибудувати навколо себе цілу франшизу DC.

Анонсована у квітні 2023 року, ігрова “Ваяна” виходить із незвичною швидкістю. Коли стрічка вийде в кінотеатрах 10 липня 2026 року, оригіналу буде трохи менше ніж 10 років — напрочуд короткий термін для ремейку Disney.

До речі, спочатку ігрову “Moana” планували випустити 27 червня 2025 року, але згодом Disney перенесла прем’єру на 10 липня 2026-го. Це дало студії більшу дистанцію після виходу “Ваяна 2” і фактично розвело два проєкти франшизи в часі, щоб вони не конкурували один з одним усередині одного короткого вікна.

Ще одна цікава деталь стосується самого образу Мауї: для перевтілення Двейн Джонсон використовував приблизно 40-фунтовий протезний костюм, а щоденна підготовка до зйомок займала близько двох з половиною годин.

За словами Entertainment Weekly, команда окремо працювала над тим, щоб перука, пластичний грим і фактура образу виглядали переконливо навіть у сценах із водою, а у виробництві підкреслювали орієнтацію на культурну автентичність полінезійського матеріалу не лише в кастингу, а й у дизайні та постановці.





Джерело: World Of Reel