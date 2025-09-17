Новини Ігри 17.09.2025 comment views icon

"Знайте, куди йдуть ваші гроші": United24 розкрила перелік ігор-спонсорів війни в Україні

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

"Знайте, куди йдуть ваші гроші": United24 розкрила перелік ігор-спонсорів війни в Україні
Depositphotos

United24 нагадала про низку ігор, купівля яких напряму підтримує російську військову машину проти України. У переліку можна знайти доволі популярні тайтли серед західної аудиторії.

Платформа, що відома різноманітними ініціативами та відомими амбасадором, нагадує про присутність Steam на території країни-агресора попри санкції. А також, що “сусіди” вклали $275 млн у створення власного аналога магазину від Valve, щоб безперешкодно поширювати пропаганду. У переліку згадуються Escape from Tarkov, War Thunder, Atomic Heart та Squad 22: ZOV. Кожен з проєктів має сумнівні “залаштунки” як наративом, так і шляхами власного фінансування.

Розробники Escape from Tarkov напряму пов’язані з російською військовою промисловістю, кремлівською пропагандою та навіть військовими на окупованих територіях. У випадку War Thunder ситуація теж показова: попри заяви видавця про “нейтралітет”, гра просувалася через рекламу у блогера, який знімав контент разом із російськими окупантами.

Atomic Heart критикують через інвесторів, пов’язаних із російським урядом. Окрема графа претензій: відверта ностальгія за СРСР у “розважальному” форматі. А Squad 22: ZOV взагалі намагається видати російську окупацію за “визвольну місію”. До того ж проєкт підтримується напряму московським Міністерством оборони.

"Знайте, куди йдуть ваші гроші": United24 розкрила перелік ігор-спонсорів війни в Україні
Скриншот Steam

Від себе додамо, що наведений список — верхівка айсберга. Російських ігор безумовно значно більше, але окремо згадувати не будемо. Впевнені, що чимало проєктів ви можете пригадати самостійно або побачити в Steam ті, де явно присутній “московський дух”.

Гравцям радимо самостійно перевіряти, хто стоїть за видавцем чи розробниками: російські “сліди” можна знайти як серед стратегій, так і багатьох інших жанрів. Наприклад, United24 згадала про американську студію Saber Interactive, яка розробила Warhammer 40,000: Space Marine II. Компанія має офіс у Санкт-Петербурзі, а її засновники — російське походження. Тож здавалося за спиною і великих студій можна знайти “нюанси”, які варто перевіряти самостійно.

Джерело: United24 

