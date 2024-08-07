Золота рибка перемогла найскладнішого боса Elden Ring: Shadow of the Erdtree

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І де ваші виправдання, що не можете пройти гру?

Тортеліні, золота рибка контент-творця Еріка Моріно (Eric Morino), відомого як PointCrow, вразила геймерську спільноту своїм досягненням у грі Elden Ring. Завдяки унікальній системі керування рибка змогла перемогти консорта Радана (Promised Consort Radahn), фінального боса доповнення Shadow of the Erdtree.

Моріно розробив спеціальну установку, яка дає змогу Тортеліні керувати грою, плаваючи в акваріумі. Залежно від положення рибки, система зчитує команди як натискання кнопок на геймпаді. Цей підхід дав змогу Тортеліні не лише грати, але й досягти значних успіхів у складній грі.

Трансляція битви з босом тривала понад вісім годин на платформі Twitch. Перед початком бою Моріно застосував кілька посилень для персонажа, використавши Пляшку з чудодійним зіллям (Wondrous Physick) та заклинання Золота обітниця (Golden Vow). Після цього він передав керування своєму водному помічнику.

Тортеліні продемонструвала вражаючу тактику, використовуючи подвійну зброю Great Stars, яка викликає кровотечу у ворогів. Рибка також вчасно застосовувала лікування, що стало ключем до перемоги. Коли босу було завдано останнього удару, Моріно радісно вигукнув: «Це моя золота рибка! Ми це зробили!»

Варто зазначити, що експерименти з рибами, які грають у відеоігри, іноді призводять до непередбачуваних наслідків. Торік під час подібного стріму з Pokemon Violet риба випадково потрапила до магазину Nintendo eShop і здійснила покупку на 500 єн, використавши дані кредитної картки власника. На щастя, Тортеліні уникнула подібних інцидентів, зосередившись виключно на грі.

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Джерело: Gamesradar

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