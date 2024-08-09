Зоряна карта: NASA визначило найперспективніші місця для пошуку інопланетян

Науковці використали дані рентгенівського телескопа NASA для створення тривимірної карти зірок поблизу Сонця, що допоможе в пошуку планет, придатних для життя.

Космічний телескоп «Чандра» створив тривимірну карту зірок, розташованих на відстані від 16,3 до 49 світлових років від Сонця. Ця відстань достатньо близька, щоб телескопи могли збирати довжини хвиль світла або «спектри» від планет у придатних для життя зонах цих зірок. Така зона, або «зона життя» (англ. Goldilocks Zone), — це область навколо зірки, яка не є ні занадто гарячою, ні занадто холодною, щоб дозволити існування рідкої води на поверхні планети.

Телескоп «Чандра» (Chandra X-ray Observatory) — це космічна обсерваторія NASA, що призначена для вивчення Всесвіту в рентгенівському діапазоні. Він є одним із найпотужніших рентгенівських телескопів, що дає змогу астрономам досліджувати високотемпературні явища, такі як чорні діри, наднові зірки та скупчення галактик. Завдяки своїм спостереженням, «Чандра» допоміг значно розширити розуміння структури й еволюції Всесвіту.

Команда науковців використала дані 10-денних спостережень «Чандри» та 26 днів спостережень телескопа XMM-Newton Європейського космічного агентства. Вони визначили яскравість зірок у рентгенівському діапазоні, енергію цього випромінювання та швидкість його зміни.

Сара Пікок (Sarah Peacock) з Університету Меріленду сказала:

«Ми виявили зірки, де рентгенівське середовище в зоні, придатній для життя, подібне або навіть м’якше за те, у якому розвивалася Земля. Такі умови можуть відігравати ключову роль у підтримці багатої атмосфери, подібної до земної».

Дослідники зазначають, що деякі з досліджених зірок уже мають відомі екзопланети з масами та розмірами, подібними до газових гігантів Сонячної системи. Однак у цих системах можуть існувати й невідкриті планети, схожі на Землю.

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Едвард Швітерман (Edward Schwieterman) з Каліфорнійського університету в Ріверсайді підсумовує:

«Ці рентгенівські дані допомагають уточнити та визначити пріоритетність списку цілей і можуть дозволити швидше отримати перше зображення планети, подібної до Землі».

Результати дослідження представлені на 244-му засіданні Американського астрономічного товариства в Медісоні, штат Вісконсин.

Джерело: Space