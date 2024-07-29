Телескоп NASA помітив дивне явище, досліджуючи найбільший з часів формування Всесвіту космічний вибух

Космічний гамма-телескоп Фермі зафіксував незвичайну особливість у спалаху гамма-випромінювання, яка може бути результатом анігіляції матерії та антиматерії.

Космічний гамма-телескоп Фермі NASA дослідив те, що може бути найпотужнішим вибухом із часів Великого Вибуху Великий Вибух — теорія, що описує початок і розвиток Всесвіту., виявивши досі небачену особливість. Цей феномен отримав назву «найяскравіший з усіх часів» або BOAT (Brightest Of All Time).

Спалах гамма-випромінювання (GRB) зафіксували 9 жовтня 2022 року телескопи Фермі та Обсерваторія імені Ніла Гереллса Свіфта (Neil Gehrels Swift Observatory). Учені припускають, що джерелом BOAT стала наднова Наднова — зоря, що вибухає й через це раптово й дуже сильно збільшує свою яскравість., що вибухнула на відстані майже 2,4 мільярда світлових років від нас.

Гамма-спалахи виникають, коли масивні зорі вичерпують паливо для термоядерного синтезу. Їхні ядра колапсують, утворюючи чорні діри, які викидають потужні струмені речовини, що рухаються майже зі швидкістю світла.

BOAT виявився настільки потужним, що насичив більшість гамма-детекторів на орбіті. Статистичні дані свідчать, що подія такої сили трапляється раз на 10 000 років. Попри величезну відстань, спалах вплинув на атмосферу Землі.

Приблизно через п’ять хвилин після виявлення BOAT телескоп Фермі зафіксував у його спектрі незвичайну особливість — «можливу лінію випромінювання». Ця спектральна ознака тривала приблизно 40 секунд і досягла пікової енергії 12 мільйонів електронвольт. Для порівняння, видиме світло має енергію майже 2–3 електронвольт.

Дослідники висунули гіпотезу про причину цього явища. Марія Едвіге Равазіо з Радбудського університету пояснює:

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«Коли я вперше побачила цей сигнал, у мене шкірою побігли мурашки. Наш аналіз показує, що це перша високонадійна лінія випромінювання, яку побачили за 50 років вивчення гамма-спалахів».

Учені припускають, що спектральна особливість може бути результатом анігіляції електронів та їхніх антиматеріальних двійників — позитронів. Зазвичай під час такої анігіляції вивільняється енергія приблизно півмільйона електронвольт. Однак у випадку BOAT зафіксована енергія сягнула 12 мільйонів електронвольт. Це пояснюється тим, що струмені частинок рухалися майже зі швидкістю світла в напрямку Землі. Унаслідок цього відбувся ефект «синього зсуву» — стиснення хвиль, що призвело до значного підвищення рівня енергії випромінювання.

Дослідження команди опублікували в журналі Science.

Джерело: Space, Livescience