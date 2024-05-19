«Зоряні війни: Аколіт» — світловий батіг у новому тизері серіалу Disney+

Тизер серіалу «Зоряні війни: Аколіт» показує раніше не демонстровану на екрані зброю джедаїв — світловий меч, який перетворюється на батіг. Втім, це не зовсім нова зброя: події «Зоряні війни: Аколіт» відбуваються за часів Високої Республіки.
Відео дуже недовго показує меч, але добре видно, як під час замахування він трансформується у батіг. Зброя належить відомому персонажу цієї епохи Вернестрі Роу (Ребека Хендерсон). Джедайка у підлітковому віці навчилася баченню Сили, яке дозволило їй змінити світловий меч, щоб отримати додатковий режим.
Роу, зеленошкіра міріаланка, свого часу була одним із наймолодших джедаїв, посвята якої відбулася у віці 15 років, вважався одною з найкращих у цьому поколінні Ордена. Але Вернестра, яку показано в «Аколіті», набагато старша за ту, яку читачі зустрічали в романах про Високу Республіку, її фіолетове волосся поголене, через що можна побачити татуювання міріалан. Вернестра, одягнена в золото-коричневу мантію для місій, які носили джедаї того часу.
Відомо, що світлові батоги важко контролювати, і вони слабші за звичайний світловий меч. Зброя відома ще з коміксів 1985 року: лорд ситхів Люмія виготовила власний світловий батіг та використала його проти Люка Скайвокера. Втім, ця історія, як і багато інших матеріалів зараз визнані неканонічними.
Знов світловий батіг з’явився у романі «Висока Республіка: Випробування на мужність» Джастіни Айрленд. Він вважався зброєю Нічних сестер епохи Високої Республіки, що спонукало Вернестру тримати його в таємниці від Ордену джедаїв. Батіг розкрився, коли Вернестра та її друзі опинились на місяці Вево — він допоміг перемогти в битві з Імрі Кантаросом, падаваном, схильним до Темної сторони.
Прем’єра серіалу «Зоряні війни: Аколіт» відбудеться 4 червня на Disney+.
«Зоряні війни»: серіал «Аколіт» отримав другий трейлер — полювання на джедаїв розпочнеться за місяць
Джерело: Gizmodo