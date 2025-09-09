Зустрічайте, Apple Watch Ultra 3: супутниковий зв'язок, більший екран і до 42 годин автономної роботи за $799

Apple Watch Ultra 3

Apple анонсувала Apple Watch Ultra 3, який тепер підтримує 5G та супутникове з’єднання, а також отримав збільшений дисплей LTPO3 — розмір годинника такий, як і в попередника, але екран “розтягнутий” до країв.

Apple Watch Ultra 3 продовжує лінійку Apple Watch Ultra 2, представленого у 2023 році; чорної версії Ultra 2, що вийшла торік; та оригінального Ultra 2022 року. Ця лінійка традиційно орієнтована на спортсменів та прихильників активного способу життя, пропонуючи тривалу автономність (в цьому випадку до 42 годин автономної роботи, а в режимі низького енергоспоживання — до 72 годин), яскраві дисплеї та вдосконалений GPS для відстеження тренувань.

Новий Ultra також отримує сповіщення про ознаки гіпертонії та може надати оцінку сну.

Apple Watch Ultra 3 пропонується у чорному та натуральному титановому кольорах за ціною від $799. Публічний реліз відбудеться 19 вересня, але він вже доступний для передзамовлення у США.

Також на презентації показали Apple Watch Series 11 та Apple Watch SE 3. Окрім нових пристроїв, цієї осені компанія запускає watchOS 26, яка включає такі функції, як Workout Buddy на базі Apple Intelligence, покращений Smart Stack, жест руху зап’ястя для відхилення сповіщень та нову мову дизайну Apple Liquid Glass (яка також з’явиться в інших продуктах Apple).