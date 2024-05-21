Користуються навіть в Антарктиці: в Резерв+ вже 1 млн успішних авторизацій

Застосунок Резерв+, в якому військовозобовʼязані можуть оновити дані про себе, нарахував вже близько 1 млн успішних авторизацій.

Про це повідомила заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

В застосунку є вже 700 000 успішних оновлень даних онлайн. Підкреслюється, що це в десятки разів більше, ніж в ЦНАП та ТЦК разом взятих.