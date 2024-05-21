Україна Новини 21.05.2024 о 16:53 comment views icon
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Користуються навіть в Антарктиці: в Резерв+ вже 1 млн успішних авторизацій

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Ігор Шелудченко

Автор новин

Застосунок Резерв+, в якому військовозобовʼязані можуть оновити дані про себе, нарахував вже близько 1 млн успішних авторизацій.

Про це повідомила заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

В застосунку є вже 700 000 успішних оновлень даних онлайн. Підкреслюється, що це в десятки разів більше, ніж в ЦНАП та ТЦК разом взятих.

Топ-3 маркети за кількістю оновлень після України:
  1. Польща — 1727;
  2. Німеччина  — 1369;
  3. Канада — 443.

«Застосунком Резерв+ користуються навіть в Антарктиці! Маємо вже три успішних оновлення даних з південної полярної області Землі», — написала заступниця міністра.

Наразі в Google Play застосунок Резерв+ має більше 500 тисяч завантажень.

Користуються навіть в Антарктиці: в Резерв+ вже 1 млн успішних авторизацій

Зазначимо, що скоро в Резерв+ додатуть додаткові функції. Зокрема, це онлайн-рекрутинг і можливість підписати контракт, електронні направлення на ВЛК та можливість групового рекрутингу.

Відомо, що наступним функціоналом буде QR-код до витягу з реєстру «Оберіг», що матиме таку саму юридичну силу як і військовий квиток.


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