Користуються навіть в Антарктиці: в Резерв+ вже 1 млн успішних авторизацій

Застосунок Резерв+, в якому військовозобовʼязані можуть оновити дані про себе, нарахував вже близько 1 млн успішних авторизацій.
Про це повідомила заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.
В застосунку є вже 700 000 успішних оновлень даних онлайн. Підкреслюється, що це в десятки разів більше, ніж в ЦНАП та ТЦК разом взятих.
- Польща — 1727;
- Німеччина — 1369;
- Канада — 443.
«Застосунком Резерв+ користуються навіть в Антарктиці! Маємо вже три успішних оновлення даних з південної полярної області Землі», — написала заступниця міністра.
Наразі в Google Play застосунок Резерв+ має більше 500 тисяч завантажень.
Зазначимо, що скоро в Резерв+ додатуть додаткові функції. Зокрема, це онлайн-рекрутинг і можливість підписати контракт, електронні направлення на ВЛК та можливість групового рекрутингу.
Відомо, що наступним функціоналом буде QR-код до витягу з реєстру «Оберіг», що матиме таку саму юридичну силу як і військовий квиток.