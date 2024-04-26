Росіяни, вірогідно, вкрали для гри про ПВК «Вагнер» створені українцями ассети бійців СБУ

Російська студія NoName Company, вірогідно, вкрала для розробки тактичного шутеру Best in Hell про ПВК «Вагнер» моделі бійців СБУ, створені українським розробником.

Про це розповів DOU.

Автор ассетів — Богдан Жуков, 3D Character Artist у Frag Lab. Художник створив моделі солдатів, які показав на своїй сторінці на ArtStation. Раніше ці асети використав Аліреза Фаттахі, Cinematic Animation Director, для створення реалістичного ролика зі сценою бойових дій.

Богдан помітив в трейлері, що NoName Company використала його напрацювання.

«Якщо посидіти, то можна зробити доказ на кожен ассет, який є в грі, що їх роботи там немає. Єдине на що вони спромоглися — замінити шеврони на солдатах. І все!», — розповів автор.

Характерно, що росіяни обрали модель саме бійця СБУ в мультикамі, прибравши лише українську символіку.

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Як саме асети потрапили до NoName Company, питання відкрите. Вони могли їх придбати на CG Trader, де автор їх виставив. Проте є висока ймовірність, що росіяни просто вкрали моделі, тому що раніше роботу вже злили на один з піратських ресурсів.

Богдан спробував зв’язатися з NoName Company з вимогою не використовувати його ассети. У відповіді він отримав це:

За словами Богдана, він спробує відкликати ліцензію, якщо отримає необхідну інформацію про покупку. Без неї Best in Hell ніколи не потрапить в Steam. Проте росіяни планують видаватися лише через свій VK Play, де про авторські права навряд чи турбуються.

«Якби я дізнався, з якої пошти вони купували ассети, якщо взагалі купували, то просив би підтримку Epic відкликати ліцензію, але це марно, бо навіть якщо підтримка піде на зустріч, то росіянам байдуже. Файли залишаться, а про авторські права там ніхто не чув. Як пишуть розробники, випускатись будуть у своєму VK Play, а там ніякого DMCA немає», — додав Богдан.

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При цьому Best in Hell продовжують піарити пропагандисти на російському телебаченні.

У проєкті Best in Hell обіцяють продемонструвати бої за Попасну, а одним з персонажів стане євген пригожин.