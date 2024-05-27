В «Резерв+» оновили дані 1,1 млн військовозобов’язаних. В тому числі — 14 тис. за кордоном

З 18 травня через застосунок «Резерв+» свої дані оновили понад 14 тисяч військовозобов’язаних у 124 країнах за кордоном.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Лідерами стали такі країни:

Польща;

Німеччина;

Канада;

Чехія;

США;

Велика Британія;

Іспанія;

Литва;

Нідерланди;

Словаччина.

«Наші громадяни за кордоном користуються застосунком для уточнення даних, що є важливим вчинком для країни. Ми цінуємо це та продовжуємо розвивати зручні сервіси для усіх», – зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Загалом понад 1.1 млн військовозобов’язаних оновили дані через «Резерв+» , майже 55 тисяч через ЦНАП та близько 38 тисяч через ТЦК.

Мобільний застосунок Міноборони «Резерв+» допомагає військовозобов’язаним, призовникам та резервістам можуть оновити свої дані онлайн і натомість не їхати в ЦНАП чи ТЦК.

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За словами Міноборони, над застосунком «Резерв+» працювало декілька команд, а $86 000 на розробку взяли з благодійного фонду.

18 травня набув чинності оновлений Закон про мобілізацію — з цього дня усі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів (до 16 липня включно) повинні оновити свої облікові дані.

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