Устройства Новости 19.06.2025 в 15:00 comment views icon

Вышел планшет Redmi Pad 2 — 11″ 2.5K-экран и Helio G100-Ultra по цене от 6999 грн

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Вышел планшет Redmi Pad 2 — 11″ 2.5K-экран и Helio G100-Ultra по цене от 6999 грн

После выпуска телевизоров и мониторов бренд Redmi взялся за обновление своих планшетов. Компания представила новый Redmi Pad 2 — преемника первой модели 2022 года. Новинка подойдет тем, кто ищет недорогой и сбалансированный гаджет для работы, учебы и развлечений.

Характеристики Redmi Pad 2

Новый Redmi Pad 2 получил 11-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2.5K (2560×1600 пикселей), частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 600 нит в уличном режиме. А еще он имеет сертификат TUV Rheinland и совместимость с Redmi Smart Pen.

Вийшов планшет Redmi Pad 2 – 11" 2.5K-екран і Helio G100-Ultra за ціною від 6999 грн
Планшет Redmi Pad 2

Работает планшет на чипе MediaTek Helio G100-Ultra с частотой 2,2 ГГц и графикой Mali G57 MC2. Redmi предлагает несколько модификаций Pad 2: 4/128 ГБ, 6/128 ГБ и 8/256 ГБ. Среди других характеристик упоминаются поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, 4G, USB-C, слот под microSD.

Вийшов планшет Redmi Pad 2 – 11" 2.5K-екран і Helio G100-Ultra за ціною від 6999 грн
Планшет Redmi Pad 2 со стилусом

Основная камера получила 8-мегапиксельный сенсор, а фронтальная — на 5 Мп (да, тут несколько упростили по сравнению с предшественником). Зато есть интересные режимы: телесуфлер, съемка документов, HDR. В планшете есть четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos. Аккумулятор емкостью 9000 мА-ч поддерживает зарядку мощностью 18 Вт. Но в коробку кладут только адаптер на 15 Вт.

Вийшов планшет Redmi Pad 2 – 11" 2.5K-екран і Helio G100-Ultra за ціною від 6999 грн
Планшет Redmi Pad 2

На планшете установлена операционная система Android 15 с фирменной оболочкой HyperOS, которая поддерживает, Circle-To-Search, Google Gemini, совместный буфер обмена и синхронизацию звонков и сети между устройствами.

Цена

Новый планшет Redmi Pad 2 уже доступен в продаже в Украине. В зависимости от версии, цена составляет:

  • 4 ГБ + 128 ГБ (Wi-Fi) — 6999 грн;
  • 4 ГБ + 128 ГБ (Wi-Fi + 4G) — 8499 грн;
  • 8 ГБ + 256 ГБ (Wi-Fi + 4G) — 9499 грн.

Обзор планшета Redmi Pad SE 8.7: бюджетный выбор на каждый день

Источник: 91mobiles

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