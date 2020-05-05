Huawei Watch GT 2e — видеообзор спортивных часов







Huawei Watch GT 2e — это спортивные часы со встроенным пульсометром, GPS, функцией пульсоксиметра, а также поддержкой отображений уведомлений со смартфона. Устройство не поддерживает установку сторонних приложений и не тянет на звание «умного», впрочем, со своими основными задачами оно справляет отлично. С помощью Watch GT 2e можно отслеживать физическую активность, сон, занятия спортом, измерять пульс и насыщенность крови кислородом. Для массового потребителя часы Huawei являются хорошей альтернативой бюджетных Garmin, при этом и стоят дешевле. В Украине Watch GT 2e должны начать продаваться с 15 мая по цене 4 999 грн.

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