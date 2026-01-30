Обзор TWS-наушников HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступное шумоподавление и хорошая автономность

HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC первая модель в серии SE, которая получила активное шумоподавление, ранее доступное только в более дорогих линейках. Недавно эти бюджетные TWS-наушники зашли на украинский рынок, мы уже протестировали их и готовы делиться впечатлениями.

HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC Від 1728 грн. Плюсы: универсальный и знакомый дизайн; хорошая автономность; эффективная система ANC; легкий вес и комфортная посадка; защита IP54 от пыли и влаги; адекватная цена; удобное приложение; быстрая зарядка Минусы: узкая звуковая сцена; нет беспроводной зарядки; нет датчиков автоматической паузы; глянцевое покрытие марке в черном цвете

Технические характеристики HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC

характеристика Значение Тип наушников Внутриканальные Тип подключения Беспроводной, True Wireless Излучатели 10 мм, динамические Частотный диапазон 20-20000 Гц Версия Bluetooth Bluetooth 5.4 Поддержка кодеков SBC, AAC, mSBC Управление Сенсорный Поддержка Multipoint Є Регулировка громкости Є Микрофоны Есть, 6 штук (по 3 на каждый наушник) Шумоподавление Есть, ANC (до 50 дБ пиковое, ~24 дБ среднее) Защита от влаги ЕСТЬ, IP54 Зарядка USB Type-C Автономность До 10 часов без ANC, до 50 часов с кейсом Емкость аккумулятора наушников 41 мАч Емкость аккумулятора кейса емкость аккумулятора кейса 510 мАч Совместимость Android, iOS Вес наушников 4,3 грамма

Упаковка и комплектация

HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC поставляются в компактной белой коробке с изображением самих наушников на передней панели. Дизайн упаковки минималистичный и напоминает типичный стиль компании для аудиотехники.

Внутри находим сами наушники, зарядный кейс, три пары силиконовых амбушюров (S, M, L, одна пара уже установлена на наушниках) и стандартный набор документации.

Комплектация, как видим, базовая, но для бюджетного сегмента вполне достаточная. Главное, что три размера амбушюров помогут подобрать оптимальную посадку, а все остальное мелочи. Правда, в боксе не было даже короткого кабеля зарядки, но, наверное, у каждого есть такой и даже не один.





Дизайн и эргономика HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC

Зарядный кейс HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC имеет прямоугольную овальную с округлыми углами. Корпус сделали из глянцевого пластика, он выглядит стильно и знакомо, но имеет определенные недостатки в практическом использовании. Я имею в виду очень видные отпечатки пальцев в черной версии модели, на которую жалуются буквально все мои коллеги обозреватели, получившие на тесты именно этот цвет.

В белом варианте, который оказался у нас на обзоре, с этим проблем вообще нет. Этот цвет маскирует буквально все следы пользования, поэтому серьезно подумайте над цветом, прежде чем покупать.

На передней панели кейса размещен светодиодный индикатор состояния заряда. Также есть выемка для пальцев возле крышки, чтобы было удобнее ее открывать. На дне есть порт USB-C для зарядки и кнопка сброса настроек. Сзади видим надпись HUAWEI и номер модели.

Внутри кейс неожиданно имеет матовое покрытие и контакты для зарядки наушников. Магниты держат аудиоустройство надежно, поэтому они не выпадают даже при встряхивании.

Сами TWS-наушники имеют классическую внутриканальную конструкцию с длинной «ножкой» и похожи на AirPods. На эту популярную модель похожи многие другие наушники, но здесь даже кейс ее имитирует. Поэтому дизайн HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC не отличается особой оригинальностью, однако выглядит аккуратно, узнаваемо и стильно.

На внешней панели каждого наушника находится небольшая сенсорная зона для управления и отверстия трех микрофонов. Внутренняя часть наушников содержит обозначения L/R для левого и правого ушка, сенсоры присутствия и контакты для зарядки в кейсе.

Вес каждого наушника HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC составляет всего 4,3 грамма. Они также имеют защиту IP54, что означает устойчивость к пыли и брызгам воды. Эти полностью беспроводные наушники можно использовать во время тренировок в зале или если идет дождь. Важно отметить, что защита распространяется только на наушники, но не на зарядный кейс. Это частая практика даже в существенно более дорогих моделях, поэтому неудивительно видеть подобное здесь.

Заявлено, что устройство прошло 26 тестов на прочность от SGS, включая падение с высоты 1,8 метра и экстремальные температурные испытания от -40 до +70 градусов по Цельсию. И вот это уже приятный бонус.





Особенности HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC

Внутриканальная модель HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC оснащена 10-миллиметровыми динамическими драйверами с композитной диафрагмой высокой чувствительности. Заявленный частотный диапазон стандартный для TWS-наушников и составляет 20-20000 Гц.

Поддержка кодеков включает SBC, AAC и mSBC. Последний специально оптимизирован для улучшения четкости речи во время звонков. Хотя здесь нет Hi-Res кодеков типа LDAC, для бюджетного сегмента этот набор вполне достаточен.

Здесь есть система активного шумоподавления (ANC). Напоминаю, что это первая модель в линейке SE, которая получила эту функцию. Говорят, что система использует гибридную архитектуру с внешними и внутренними микрофонами.

Имеющееся шумоподавление работает на пиковом значении до 50 дБ. То есть теоретически может заглушить гул двигателя в самолете или метро. А средняя глубина шумоподавления в полном диапазоне частот составляет 24 дБ, что более точно отражает реальный опыт пользования с различными звуками окружения вокруг, как громкими, так и не очень.





Наушники предлагают несколько режимов ANC для различных сценариев использования:

Динамический, когда уменьшение шума настраивается автоматически.

Комфортный. Лучше всего подходит для мест с незначительным шумом.

Сбалансированный. Лучше всего подходит для шумных мест.

Максимальный. Лучше всего подходит для очень шумных мест.

Чаще всего я пользовался динамическим режимом и он хорошо подстраивался под разную громкость звуков вокруг и разное окружение. Поэтому рекомендую работать именно с ним, но другие режимы также вроде неплохие, просто с ними надо постоянно переключаться, или же один раз поставить максимальный как вариант и не париться вообще.





Если есть шумоподавление, то есть и «прозрачный» режим и здесь он неплохой. Тем более как для бюджетной модели. К сожалению, в отличие от более дорогих моделей, HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC не имеют автоматических датчиков, которые ставят музыку на паузу при снятии наушника.

Имеющиеся микрофоны просто есть и нормально работают. Голос передается хорошо, как и в большинстве TWS-наушников. Я помню и дорогие модели, где звук был хуже, поэтому в целом от этого сегмента никогда не стоит ожидать крутого звука микрофона, но он точно не плохой. Для звонков и разговоров этого более чем достаточно и хорошо. Также хорошо отсекается шум, но это, как всегда, влияет на голос, который становится немного роботизированным. Зато окружение действительно не слышно.

Звук и микрофон

10-миллиметровые драйверы HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC дают объемный, но контролируемый бас, который не заглушает середину и верха, а значит наушники в целом имеют сбалансированный звуковой профиль с акцентом на мощные низкие частоты. Конечно, надо помнить и бюджетный сегмент модели и ее направленность на массового пользователя, которому нужны одни доступные наушники для всего.





Басы здесь выразительные и глубокие, что хорошо подходит для современной поп-музыки, электронной музыки, рэпа и R&B. Бас «выбивает» достаточно, чтобы почувствовать энергию трека, но при этом не переходит грань дискомфорта.

Средние частоты чистые и детализированные. Вокал звучит натурально, инструменты хорошо разделяются. Для прослушивания подкастов и аудиокниг эта модель также подходит отлично, ведь делает голос четким и не искажает его.

Высокие частоты достаточно яркие, но не режут ухо. Здесь нет чрезмерной резкости, что позволяет слушать музыку часами без усталости, однако именно их мне здесь оказалось мало.





Также отмечу узкую звуковую сцену. HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC не создают впечатление пространства, поэтому музыка звучит сжато, если вы понимаете о чем я. Это хорошо заметно на сложных аранжировках со многими инструментами, каких-то концертах рок-групп, особенно с симфоническим оркестром. Поэтому как раз «тяжелую» музыку в этих наушниках слушать не лучший вариант.

Эквалайзер в приложении HUAWEI Audio позволяет подкорректировать звучание. Пресет «Низкие частоты» еще больше усиливает низы, «Усиление высоких частот» логично делает акцент на высоких частотах, а «Вокал» оптимизирует звук для лучшей передачи голоса и голосовых партий.

Не могу сказать, что мне понравился какой-то из выше озвученных пресетов. Наушникам, по моему мнению, не хватает высоких частот иногда, поэтому в некоторых сценариях будет лучше активировать пресет именно по их усилению, но в целом я слушал музыку и смотрел видео или сериалы в них именно в базовом звучании и мне в целом было ок. Конечно, с учетом всех нюансов, о которых я писал выше.





Подключение, приложение и управление

HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC имеют поддержку Bluetooth 5.4, что дает стабильное соединение и низкое энергопотребление. Подключение как всегда происходит через открытие крышки кейса и появления наушников в меню Bluetooth.

Аудиоустройство поддерживает функцию Multipoint, то есть может одновременно подключаться к двум гаджетам. Это удобно, когда нужно переключаться между смартфоном и ноутбуком, не разрывая соединения. Круто, что эта штука уже начала появляться в доступных моделях и давно есть в среднем и высоком сегменте.





Для полноценного использования всех функций понадобится фирменное приложение HUAWEI Audio. Оно доступно для Android и iOS, но отдельные функции, как быстрое сопряжение, работают только в экосистеме Huawei. Также его нет в магазине Google Play, поэтому программу можно скачать по QR-коду на обратной стороне коробки наушников.

Интерфейс приложения простой и понятный. А еще программа поддерживает украинский язык. На главном экране отображается уровень заряда наушников и кейса, активный режим ANC и быстрый доступ к основным настройкам. Здесь есть выбор звуковых пресетов, эквалайзер, настройки сенсорного управления, экспериментальные функции, режим низкой задержки звука, функция «Найти наушники», обновление прошивки и тому подобное.

Управление наушниками происходит через сенсорные панели на внешней стороне. По умолчанию модель имеет следующие набор тапов:





Двойное касание: воспроизвести/остановить музыку, ответить/завершить звонок.

Тройное касание: следующий/предыдущий трек.

Удержание (2 секунды): переключение режимов ANC/Прозрачный/Выключено.

Все жесты можно переназначить в приложении по собственному усмотрению. Сенсоры работают стабильно и не реагируют на случайные прикосновения при корректировке посадки наушников. По крайней мере у меня этого ни разу не случилось во время тестирования. Главная причина в том, что ножка достаточно длинная, а сенсорная панель короткая, поэтому у вас есть много места, чтобы ухватиться за наушник, поправить его и при этом ничего случайно не нажать.

Режим низкой задержки уменьшает ее до 180 мс. Это делает наушники пригодными для игр и просмотра видео, но есть много моделей, которые имеют существенно лучший показатель. Поэтому рекомендовать играть в этих наушниках именно в какие-то киберспортивные проекты я бы не советовал. Здесь надо что-то другое.

В целом программное обеспечение оставляет приятное впечатление, потому что есть все необходимое, здесь понятный интерфейс и есть украинский язык.

Автономный робот HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC

HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC оснащены батареей кейса на 510 мАч, а наушники имеют аккумуляторы на 41 мАч. Это делает автономность одним из самых крутых преимуществ этой модели.

Заявлено, что аудиоустройство работает до 10 часов в режиме воспроизведения музыки на одном заряде без режима ANC и до 7 часов с активным шумоподавлением. С кейсом это время увеличивается до 50 и 35 часов соответственно. Для голосовых звонков показатели немного меньше: до 6 часов без ANC и до 5 часов с ANC на одном заряде.

Здесь есть быстрая зарядка, поэтому всего 10 минут в кейсе дают почти 4 часа прослушивания музыки с выключенным ANC. Полная зарядка вместе с кейсом занимает около 110 минут, а самих наушников в кейсе где-то час.

Во время тестирования фактическая автономность полностью подтвердила заявленные показатели. При использовании на средней громкости фоном (30-40%) с включенным ANC наушники действительно работали около 7-8 часов на одном заряде. С выключенным ANC время работы увеличивалось до реальных 9-10 часов.

В целом даже при активном ежедневном использовании несколько часов в день заряжать кейс придется лишь раз в неделю или даже реже. Я тестировал эту модель несколько недель и всего два раза заряжал полностью кейс с наушниками.

Для тех, кто часто путешествует или работает целый день в наушниках, эта автономность является хорошим преимуществом, ведь не надо постоянно беспокоиться о заряде и искать розетку.

Опыт пользования HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC

HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC мне понравились и немного раздражали одновременно. В целом от них было положительное впечатление на протяжении тестирования. Комфорт ношения здесь на хорошем уровне, ведь наушники а-ля AirPods подходят многим, тем более они внутриканальные, поэтому «садятся» хорошо во многие уши. А если нет, то попробуйте другие размеры амбушюр из комплекта.

В моих больших ушах они хорошо держались, прошли тест на жевание и неплохо показали себя во время занятий спортом. Приходилось лишь очень редко их поправлять, поэтому с этим все ок. По крайней мере у меня.

Каждый наушник HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC легкий, поэтому они практически не ощущаются в ушах. Ну и имеющаяся внутриканальная конструкция уже по умолчанию дает хорошую изоляцию даже без ANC.

Активное шумоподавление работает действительно хорошо, но, конечно, это не уровень даже среднего сегмента. Поэтому не стоит рассчитывать, что они заглушат буквально все вокруг, но все же помогут вам сосредоточиться или послушать что-то почти без проблем.

Отсутствие датчиков автоматической паузы было заметно. По крайней мере для меня, потому что я привык к этой функции на своих наушниках. Первое время я просто привыкал наоборот ставить на паузу, когда их снимал. Но если это для вас первые наушники, или были другие без такой возможности, то вам будет все равно и минусом это точно не станет. Да и ожидать подобной функции от бюджетного сегмента редко когда можно.

В целом HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC оказались надежным и удобным компаньоном для повседневного использования. Да и стоят они при этом адекватных денег. Конечно, они не претендуют на статус аудиофильских, и даже по большей части не могут конкурировать со средним сегментом, но для своей цены предлагают хороший баланс функциональности, комфорта и автономности.

Цена и конкуренты

HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC продаются в Украине по цене от 1700 гривен. В крупных сетях типа «Алло» их цена уже 2499 гривен. По моему мнению, за такие деньги наушники предлагают адекватное соотношение цены и возможностей, особенно с учетом ANC, хорошей автономности и т.д.

Однако на рынке есть немало конкурентов, на которые стоит обратить внимание перед принятием решения. И именно о них мы и поговорим в этом разделе.

Например, у этого же производителя есть HUAWEI FreeBuds 6i с ценником от 2560 гривен. Они предлагают лучшее качество звука с Hi-Res аудио, но меньшее время автономной работы. Обратите внимание на Realme Buds Air (цена от 2140 гривен 1200 грн), если хотите похожие функции, но другой дизайн. Если же буквально немного доплатить, то есть OnePlus Buds 4 (цена от 3000 грн) с лучшим балансом звука и функций. Не забываем и о Redmi Buds 6 Pro (цена от 2385 гривен), которые за схожую цену имеют поддержку LDAC и объемное звучание.

7.8 /10 Оценка ITC.ua Автономность 9 Хорошая автономность. Функции 8 Эффективное ANC с несколькими режимами, но нет датчиков автопаузы. Цена 8 Хорошее соотношение цена/качество для модели с ANC. Качество звучания 7 Сбалансированное звучание с мощными басами, но сцена узкая. Комплектация 7 Набор без кабеля.