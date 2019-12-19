Видеообзор роутера TP-Link Archer C4000







В современных домах появилось уже достаточно много разных устройств, которые требуют подключение к интернету. К примеру, вместе с банальным набором из нескольких компьютеров, смартфонов и, возможно, планшета, дополнительно к Сети подключаются игровые консоли, телевизоры или приставки для них, сигнализации, разные IoT-устройства и прочие гаджеты. Еще в этой локальной сети могут быть акустические системы, накопитель и, скажем, принтер. Для всего этого набора устройств мало иметь просто роутер, ведь кроме того, что покрыть помещение сетью Wi-Fi, ему нужно будет справиться с наплывом всех этих устройств и обеспечить им комфортный доступ к интернету или взаимодействия между собой. На подобный случай у TP-Link есть старшие модели, и сегодня мы знакомимся с TP-Link Archer C4000.

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