Видеообзор M.2-накопителя Kingston KC2500 1 ТБ







Скоростные накопители формата M.2 одинаково хорошо подходят как для мощных игровых десктопов, так и для тонких легких ноутбуков. Производители подобных SSD расширяют свой ассортимент, стараясь угодить различным категориям пользователей. Рассмотрим возможности нового накопителя Kingston KC2500 объемом 1 ТБ. Улучшенная 96-слойная флеш-память и оптимизированная прошивка пошли ему на пользу.

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