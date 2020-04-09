Видеообзор смартфона Motorola Moto G8 Plus







Moto G8 Plus – относительно недорогой смартфон, на базе хорошо зарекомендовавшего себя процессора Qualcomm Snapdragon 665 с поддержкой NFC. В Moto не изменяют традициям и по-прежнему оснащают свои аппараты «чистым» Android с полезными фирменными настройками. Вместе с хорошими фотографическими и отличными мультимедийными возможностями, аппарат составит серьезную конкуренцию в среднебюджетном сегменте.

Читайте также текстовый обзор Motorola Moto G8 Plus.