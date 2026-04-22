Новости Устройства 22.04.2026

Motorola Edge 70 Pro за $415 получил три 50 МП камеры и большой дисплей 144 Гц

Вадим Карпусь

Motorola Edge 70 Pro за $415 отримав три 50 МП камери та великий дисплей 144 Гц

Motorola после модели Edge 70 Fusion представила новый смартфон среднего класса — Motorola Edge 70 Pro, в котором делает ставку на камеры, дисплей и аккумулятор.


Характеристики Motorola Edge 70 Pro

Смартфон получил изогнутый корпус и фирменный дизайн с блоком камер в форме квадрата с плавными углами. Визуально кажется, что камер четыре, но на самом деле их три, плюс вспышка. Все варианты цветов — Lily White, Titan и Tea — имеют сертификацию Pantone.

Motorola Edge 70 Pro оснащен 6,8-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением 2772×1272 пикселей и плотностью 450 ppi. Частота обновления составляет 144 Гц, что важно для плавности интерфейса и игр. Пиковая яркость достигает 5200 нит (1800 нит в режиме HBM), поэтому проблем с читабельностью на солнце не должно быть.


Новинка содержит процессор MediaTek Dimensity 8500 Extreme, который работает вместе с оперативной памятью LPDDR5X объемом 8 ГБ или 12 ГБ и накопителем UFS 4.1 емкостью 256 ГБ. Аккумулятор на базе кремний-углеродной технологии имеет емкость 6500 мА-ч. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт и реверсивную проводную зарядку мощностью 5 Вт.

Motorola Edge 70 Pro получил тройную камеру на задней панели. Основной модуль — 50-мегапиксельный Sony Lytia 710 с диафрагмой f/1.8 и оптической стабилизацией. Ультраширокоугольная камера имеет 50-мегапиксельный сенсор и объектив с фокусным расстоянием 12 мм, углом обзора 122° и диафрагмой f/2.0. Третий модуль выполняет вспомогательную роль. Для селфи установили фронтальную камеру на 50 Мп с автофокусом и диафрагмой f/1.8.

Цена

Новый смартфон Motorola Edge 70 Pro уже поступил в продажу в некоторых регионах. Цена версии с 8/256 ГБ составляет $415, а за конфигурацию 12/256 ГБ придется заплатить $449.

Источник: notebookcheck

