Moto G8 Plus — обзор смартфона Motorola

Компания Lenovo регулярно выпускает под брендом Motorola новинки и всячески способствует его развитию. Аппараты этой торговой марки не частые гости в нашей редакции, и в этом обзоре мы познакомимся с относительно свежим смартфоном среднебюджетного сегмента — Moto G8 Plus. Устройство получилось довольно интересным на наш взгляд и чтобы узнать почему, читайте дальше.

Дизайн и эргономика Moto G8 Plus

Moto G8 Plus — это по современным меркам смартфон средних размеров, его габариты составляют 158,35 x 75,83 x 9,09 мм, а вес — 188 граммов. Корпус аппарата сделан из глянцевого пластика с водоотталкивающим покрытием. Существует два варианта оформления. Официально они называются: красный (ближе все таки к бордовому) и космический синий.

Основную площадь лицевой панели занимает 6,3-дюймовый дисплей. В верхней его части расположен каплевидный вырез под фронтальную камеру. Над ним разместили внушительных размеров решетку динамика, которая сразу же намекает на серьезные акустические способности гостя обзора.

Рамки у дисплея в достаточной степени узкие, чтобы не раздражать эстетов, с небольшими утолщениями в нижней и в верхней части. Тыльная панель с уже привычным для всех градиентным отливом. В верхней части в глаза сразу бросается логотип бренда, аккуратно вписанный в круглую нишу сканера отпечатков пальцев. Выглядит это очень привлекательно и оригинально.

Рядом, вертикально, выстроились модули камер, датчик, лазер автофокуса и светодиод вспышки. Возглавляет колонну, особняком стоящая, так называемая «Ultra-wide action cam» камера. Подробней о ней немного позже.

Перейдем к органам управления и разъемам. Сверху разместили 3,5-мм аудиоразъем и отверстие под микрофон, снизу — еще одно отверстие микрофона, Type-C и решетка динамика. Слева лоток под SIM-карту и карту памяти. У нас в обзоре версия для европейского рынка, поэтому вторую «симку» вставить не удалось. При покупке обращайте на это внимание, если конечно же для вас актуальна поддержка смартфоном двух SIM-карт. На правой боковине — клавиша регулировки громкости и кнопка включения и блокировки. За оформление последней особенное спасибо, поверхность сделали ребристой и это доставляет приятные тактильные ощущения.

Качество сборки хорошее. В руке смартфон лежит уверенно и не норовит выпасть. Дизайн Moto G8 Plus свежим назвать сложно, но к эргономике особых претензий нет.

Дисплей Moto G8 Plus

Moto G8 Plus оснащен 6,3-дюймовым дисплеем. Это IPS матрица с разрешением FHD+ (2280 x 1080 точек) и соотношением сторон 19:9.

Под разными углами обзора изображение не искажается, картинка выглядит приятно. Олеофобное покрытие хорошего качества. После замеров яркости дисплея получились такие результаты: максимальная — 361 кд/м², минимальная — 3 кд/м². Запаса яркости в солнечную погоду может не хватать, а вот значения минимальной яркости вполне будет достаточно для комфортного чтения в темноте. Режим автояркости работает плавно и адекватно реагирует на окружающее освещение.

Экран «холодноват», показатели находится на отметке 7500K. График цветового баланса выдает далеко не эталонные показатели, но для средне бюджетного сегмента — это нормально.

В настройках можно изменить параметры экрана и сделать цвета более выразительными. Присутствуют три режима: естественный, яркий и насыщенный.

Несмотря на неидеальные показатели, в повседневной жизни дисплей зарекомендовал себя хорошо. Единственная претензия возникла к датчику приближения. Он, на относительно продолжительное время, в заблокированном состоянии, удерживает смартфон после завершения звонка. Это не дает возможности оперативно прервать соединение или удостовериться в том, что это сделал собеседник. Но есть надежда, что недостаток носит несистемный характер и это касается только нашего образца.

Отсутствие индикатора уведомления, в какой-то мере, компенсирует активный режим «Дисплей Moto». На заблокированном экране отображаются иконки приложений непросмотренных уведомлений. Нажав на пиктограмму, пользователь может прочитать краткое содержание сообщения, не тратя время на разблокировку смартфона.

Платформа и производительность Moto G8 Plus

Смартфон оснастили восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 665 с графикой Adreno 610. Это чип среднего уровня, поэтому рассчитывать на высокую производительность не стоит. У Moto G8 Plus — 4 ГБ ОЗУ, а внутренней памяти — 64 ГБ, с возможностью расширить при помощи карты памяти microSD (до 512 ГБ).

В смартфоне установлена не самая быстрая память eMMC, но нетребовательные пользователи вряд ли обратят на это внимание.

Moto G8 Plus ведет себя без каких-либо лагов или тормозов, интерфейс прорисовывается плавно и без «фризов».

Аппарат оснащен двухдиапазонным Wi-Fi 802.11 ac и Bluetooth версии 5.0. Также в Moto G8 Plus есть NFC, что позволяет смело конкурировать с другими моделями средне бюджетного сегмента, имея такой «козырь в рукаве».

Софт Moto G8 Plus

Смартфон работает на «голом» Android 9.0, что для некоторых пользователей будет преимуществом при выборе, ведь такие аппараты не перегружены лишними настройками.

Описывать подробно и так знакомый интерфейс не имеет смысла, но упомянуть о «Moto-фишках» будет не лишним. Множество полезных настроек, упрощающих повседневную эксплуатацию устройства, находятся в отдельном меню.

Они дают возможность управлять некоторыми функциями смартфона при помощи жестов. К примеру, включать и выключать фонарик с помощью двух резких «рубящих» движений кисти, делать скриншот с экрана касанием трех пальцев и т.д.. Про полезный режим «Дисплей Moto» уже упоминалось выше.

Безопасность

На тыльной смартфона, под логотипом бренда, расположен сканер отпечатков пальцев. Срабатывает он не мгновенно, но никаких нареканий на стабильность его работы выявлено не было.

Можно использовать сканер отпечатков для просмотра уведомлений. После активации этой опции в настройках жестов, просмотр осуществляется при помощи свайпа вниз по сканеру. Кроме этого, поддерживается и разблокировка по лицу пользователя, используя фронтальную камеру. Но эффективность работы сильно зависит от освещения, к тому же назвать такой способ разблокировки безопасным можно лишь условно.

Мультимедиа

Мультимедийные возможности — это безусловно сильная сторона Moto G8 Plus. Оснащенные технологией Dolby Audio двойные стереодинамики обеспечивают мощный и достаточно чистый звук. В этом ценовом диапазоне такое встретишь не часто. Смотреть видео, играть или прослушивать музыку на Moto G8 Plus — доставляет удовольствие. К плюсам также можно отнести 3,5-мм аудиоразъем и наличие Bluetooth 5.0 с поддержкой aptX. Звук в наушниках хорошего качества с солидным запасом громкости. Если вам важны в повседневной эксплуатации именно такие возможности смартфона, то не стоит обходить стороной Moto G8 Plus.

Камеры Moto G8 Plus

Основной датчик 48-мегапиксельный с лазерной автофокусировкой. Работает он по технологии Quad Pixel (объединяет 4 пикселя в один), с помощью которой достигается размер пикселя в 1,6 мкм. Это позволяет в условиях ночной съемки повышать светочувствительность при слабом освещении. Камера умеет делать неплохие снимки в любое время — днем или ночью.

Качество их не дотягивает до уровня флагманов, но при желании, установив Google Camera, можно добиться приличных результатов. Тем более, как видно из приложения Camera2 API Probe, «драйвер» Camera2 API позволяет выжать максимум из сторонней программы.

Результат будет не такой впечатляющий, как в недавнем эксперименте в одном из наших материалов с Xiaomi Redmi Note 8T, но тоже весьма неплохим.

Родное ПО камеры позволяет сохранять фотографии в формате RAW, для последующей цветокоррекции в специализированных приложениях. Интерфейс приложения простой и интуитивно понятный. Понравилось отображение настроек в мануальном режиме. Все основные опции можно вывести поверх видоискателя и таким образом контролировать изменения соседних параметров, это очень удобно при настройке экспозиции.

Максимальное разрешение видео снятое на основную камеру — 3840 x 2160 при 30 к/с.

Электронная стабилизация в этом режиме работать не будет, она доступна только при съемке в 1080p при 30 к/с.

Смартфон оптимизирован для съемки широкоформатного видео в вертикальном положении. За это отвечает отдельный модуль — камера для съемки сверхширокоугольного видео с углом захвата 117° градусов. Ее датчик на 16 МП со значением диафрагмы f/2.2 и размером пикселя 2,0 мкм.

В этом режиме можно снимать видеоролики, привычно удерживая смартфон вертикально, при этом пропорции видео будут сохранены. Очень удобно для тех, кто снимает материал в некомфортных условиях и есть риск выронить устройство. Материал получается хорошего качества, а электронная стабилизация неплохо справляется со своей задачей. Максимальное разрешение видео в режиме Action Cam — 1080p при 60 к/с. Применять этот датчик в фоторежиме не представляется возможным.

Фронтальная камера представлена 25-мегапиксельным сенсором, работающим по технологии Quad Pixel с размером пикселя 1,8 мкм и оптикой с диафрагменным значением f/2.0. Снимки получаются неплохими, но не более того.

Автономность

Аккумулятор смартфона имеет уже привычную по сегодняшним меркам емкость 4000 мАч. Полного заряда хватает на полтора дня работы в стандартном режиме эксплуатации, без игровых нагрузок.

В синтетическом тесте PCMark, при яркости экрана близкой к 200 кд/м², Moto G8 Plus выдал результат 10 часов 19 минут.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: «чистый» Android, опции «Moto», NFC, наличие стереодинамиков, хорошие фотографические возможности, автономность Минусы: плохая работа датчика приближения, недостаточно максимальной яркости для солнечной погоды Вывод: Moto G8 Plus – относительно недорогой смартфон, на базе хорошо зарекомендовавшего себя процессора Qualcomm Snapdragon 665 с поддержкой NFC. В Moto не изменяют традициям и по-прежнему оснащают свои аппараты «чистым» Android с полезными фирменными настройками. Вместе с хорошими фотографическими и отличными мультимедийными возможностями, аппарат составит серьезную конкуренцию в среднебюджетном сегменте Технические характеристики Motorola Moto G8 Plus XT2019-1 4/64GB Dual Sim Crystal Pink

