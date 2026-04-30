Motorola выпустила Moto G47 от €319: 108 МП камера, FHD+ экран и военная защита

Motorola обновила средний сегмент и выпустила модель Moto G47 — преемника модели Moto G45 (серии G46 компания пропустила). Новинка получила заметные изменения в дизайне, лучшую защиту, обновленный дисплей и новую платформу.





Характеристики Moto G47

Смартфон теперь выглядит так же, как старшие модели линейки — Moto G87, Moto G37 и G37 Power. Корпус стал прочнее: есть защита от пыли и брызг по стандарту IP64 и соответствие военному стандарту MIL-STD-810H.

В Moto G47 существенно обновили дисплей. Диагональ выросла до 6,67 дюйма, разрешение поднялось до Full HD+, а частота обновления осталась на уровне 120 Гц. Для сравнения, у Moto G45 был 6,45-дюймовый экран с разрешением 720p и той же частотой. Также защитное стекло обновили с Gorilla Glass 3 до Gorilla Glass 7i. Кроме того, доступна поддержка Water Touch, что позволяет пользоваться экраном даже влажными руками.

Устройство содержит процессор MediaTek Dimensity 6300 (как в более доступных Moto G 2025 и Moto G Power 2025). Его дополняют 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ встроенного хранилища стандарта UFS 2.2. Есть слот для установки карты памяти.





Камеры тоже обновили. Двойная камера на задней панели содержит основной 108 МП модуль (f/1.7) с 3-кратным зумом без потери качества. Вспомогательный сенсор имеет разрешение 2 МП и предназначен для макросъемки. Одно из отверстий на задней панели отвели под комбинированный датчик освещения 2-в-1. Фронтальная камера потеряла разрешение и теперь имеет лишь 8 МП (f/2.0). Она заменила 16-мегапиксельный сенсор у предшественника.

Аккумулятор вырос до 5200 мА-ч. Смартфон поддерживает зарядку мощностью до 20 Вт, а также проводную реверсивную зарядку мощностью 6 Вт, так что можно подпитать другие устройства. Среди других характеристик Moto G47 упоминают стереодинамики с Dolby Atmos, 3,5-мм аудиоразъем, поддержку Hi-Res Audio, два микрофона, Bluetooth 5.4, двухдиапазонный Wi-Fi, NFC, поддержку двух SIM-карт. Новинка работает под управлением Android 16 с оболочкой Hello UX.

Цена

Смартфон Moto G47 поступит в продажу по цене от €319. В эту стоимость включены зарядное устройство TurboPower 20 Вт и защитный чехол. На выбор пользователей доступны цвета Pantone Nautical Blue, Pantone Fuchsia Red и Pantone Impenetrable.

Источник: notebookcheck