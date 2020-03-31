Видеообзор смартфона Motorola One Hyper







Больше всего шума вокруг бренда Moto сейчас создает возрождение «раскладушки» Razr, которая не так впечатляет своими характеристиками, как сгибающимся экраном и некогда популярной формой корпуса. Тем не менее, у бренда есть много других смартфонов, которые на сегодня являются стандартными в своих классах и конкурируют преимущественно в недорогих сегментах рынка. Что есть в списках достоинств и недостатков у модели Motorola One Hyper мы разберем в сегодняшнем обзоре.

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