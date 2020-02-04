Видеообзор смартфона OnePlus 7T Pro







Среди смартфонов OnePlus под номером 7 есть три актуальные модели. Обзоры OnePlus 7 Pro и OnePlus 7T у нас уже были, а в этот раз мы получили OnePlus 7T Pro. Тем, кто не следит за смартфонами именно этого бренда, очень легко запутаться в этих названиях и устройствах, ведь они с одной стороны похожи, но с другой — у каждой есть свои интересные особенности. Что же ждет покупателя OnePlus 7T Pro мы расскажем в сегодняшнем обзоре.

Читайте также наш текстовый обзор смартфона OnePlus 7T Pro.