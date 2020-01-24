Видеообзор смартфона Samsung Galaxy Note10 Lite







Покупая флагманский смартфон, пользователь чаще всего получает практически полный набор доступных в данный момент технологий. Среди таких аппаратов только парочка может похвалиться комплектным стилусом — это гаджеты линейки Samsung Galaxy Note. Судя по определенной тенденции, даже у этой модели должен был появиться более доступный вариант. И вот все желающие дождались этого момента. Правда, дешевым этот смартфон тоже не назвать, ведь его цена для европейского рынка составляет более €600. В сегодняшнем обзоре мы посмотрим, что стоит ожидать от такого устройства и где производитель пошел на уступки в угоду экономии.

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