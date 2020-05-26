Видеообзор усилителей сигнала Wi-Fi TP-Link RE205 и RE305







Долго находясь дома во время карантина многие пользователи наверняка успели найти у себя в квартирах или частных домах те зоны, где локальная сеть не очень хорошо работает. Банальный пример, переместив рабочее место на балкон, пользователь столкнулся с тем, что роутер не очень хорошо до него «дотягивается», что соответственно сказывается на рабочем процессе. На этот случай уже есть много вариантов хороших Mesh-систем, но тратить лишние деньги не всегда хочется, если речь идет об одной «мертвой» зоне в домашней сети. На этот случай есть репитеры, которые просто усилят сигнал для определенного помещения. В этом материале мы посмотрим на пару таких предложений от TP Link — RE205 и RE305.

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