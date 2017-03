Android-софт: новинки и обновления. Март 2017

Очередной выпуск дайджеста интересных программ для Android. В этом обзоре — обновленная клавиатура Gboard, приложение системы самообслуживания клиентов – My Vodafone, программа для прослушивания музыки с сервиса SoundCloud – SoundR Music, подкаст-клиент Podcast Go, приложение для создания прямых трансляций – VK Live, утилита для тестирования скорости интернета – Meteor, визуальный таймер – Visual Timer и бонус – игра Cube Escape: The Cave.

В этом месяце клавиатура Gboard от Google получила несколько новых функций. Наиболее существенной и действительно полезной из них оказалась интеграция переводчика Google Translate в приложение – соответствующая иконка появилась на дополнительном ряде сервисных кнопок. Данная опция позволяет моментально переводить вводимый текст, а также текст из буфера обмена на любой другой доступный язык. При этом стоит учесть, что функция перевода в приложении работает только в режиме онлайн.

Обновление Gboard также содержит новые темы оформления, включая отдельную категорию «Пейзажи». Среди других изменений была улучшена поддержка голосового ввода. Кроме того, теперь клавиатура умеет предугадывать смайлики во время ввода текста.

Уже прошло почти полтора года, как МТС-Украина провела ребрендинг, однако возможности самообслуживания и управления своим счетом оператор до сих пор не предоставил, на сайте Vodafone все еще отсутствует личный кабинет. Тем не менее, появилось мобильное приложение My Vodafone для абонентов предоплаченной связи. По сути, это адаптированная для Украины версия оригинального приложения Vodafone. Программа позволяет клиентам оператора управлять различными услугами, контролировать свои расходы, проверять остаток пакетных услуг, пополнять счет, смотреть статистику звонков за прошедший период и прочее. Помимо этого, с помощью приложения можно сменить тариф и обменять бонусы на различные предложения оператора.

В целом, My Vodafone функционирует неплохо. К недостаткам на текущий момент можно отнести отсутствие поддержки контрактных абонентов и виджета. Но разработчики уверяют, что эти функции появятся в ближайшем обновлении.

SoundR Music – это музыкальное приложение для потокового воспроизведения музыки с сервиса SoundCloud. Основная идея программы в том, чтобы автоматически подбирать плейлисты, основываясь на жанровых предпочтениях, настроении и даже роде занятий. Интерфейс SoundR Music необычен: все элементы, с которыми осуществляются активные действия в приложении, представлены в виде плавающих пузырей.

При первом запуске будет предложено авторизоваться через Facebook, но это необязательно, все функции SoundR Music доступны без регистрации. Выбирайте любимые стили музыки или настроение в данный момент, и через пару секунд будет сформирован список композиций. Плейлисты создаются в произвольном порядке, каждый раз с разным количеством треков. Есть навигация по списку, композиции можно перематывать, переключать и добавлять в избранное. В зависимости от выбранного исполнителя, формируются другие пузыри с новыми плейлистами, которые также могут быть добавлены в избранное.

Приложение SoundR Music не лишено недостатков, по большому счету, это даже не финальный релиз. Иногда программа отказывается добавлять плейлист в избранное, другой раз и вовсе не отображает списки воспроизведения. Тем не менее, SoundR Music – довольно интересный способ открывать для себя новую музыку на Soundcloud.

Podcast Go – бесплатное приложение для прослушивания подкастов с простым и приятным интерфейсом и темами оформления. Судя по описанию программы, каталог насчитывает около 300 тыс. подкастов, разбитых по категориям. Помимо этого, приложение сортирует контент по двум критериям: «в тренде» и «популярные», имеется и поиск. К Podcast Go прилагается удобный плеер, управление воспроизведением которого выводится в панель уведомлений и на экран блокировки.

Настройки – стандартные для подобного рода приложений. Есть уведомления и автоматическая загрузка новых эпизодов, подписки на любимые подкасты, создание собственных списков воспроизведения и прочее. Podcast Go позволяет сохранять подкасты на карту памяти, импортировать OPML файлы и добавлять URL-ссылки на трансляции. Во время прослушивания доступны таймер сна и закладки. Приложение ведет учет прослушанного, сохраняет историю подкастов, умеет запоминать позиции, где вы закончили слушать, и автоматически продолжает воспроизведение с того места. Из недостатков Podcast Go можно отметить не слишком удобное управление приложением и отсутствие возможности синхронизировать свои подписки.

Впервые прямые трансляции во «ВКонтакте» появились в конце 2016 года на устройствах под управлением iOS. Теперь социальная сеть запустила такую возможность на Android. С помощью приложения VK Live можно вести потоковое вещание с мобильных устройств в приложении, на собственной странице и в паблике «ВКонтакте». Программа также позволяет смотреть прямые трансляции других пользователей, писать комментарии и отправлять «сердечки». В принципе, возможности VK Live ничем не отличаются от других подобных сервисов, за исключением одного момента – подарков, которые можно дарить в прямом эфире. При этом те, кто их дарит, автоматически попадают в категорию фанатов. Подарки в дальнейшем обмениваются на голоса или реальные деньги.

Весь интерфейс приложения – это главный экран с доступными на текущий момент «лайвами». На трансляции можно подписываться, делиться с друзьями или публиковать на своей стене. Можно просматривать прошедшие трансляции. На текущий момент многие пользователи отмечают проблемы с проведением прямых эфиров, а также существенные задержки и зависания. Кроме того, в VK Live пока нет возможности блокировать отдельных зрителей.

Когда речь заходит о тесте скорости интернет-соединения, то сразу вспоминается популярный сервис Speedtest. Но теперь появился еще один вариант – приложение Meteor. Разработчиком программы является компания OpenSignal, которая специализируется на исследованиях скорости интернета по всему миру.

Преимуществом Meteor перед Speedtest в плане интерфейса является минимализм, простота использования, отсутствие рекламы и встроенный помощник с подсказками.

Что касается функциональных возможностей, то тут разработчики не стали изобретать велосипед. Нажимаете кнопку «Начать тест» – приложение проверяет пинг, тестирует прием и отдачу данных и показывает итоговый результат. Meteor сохраняет все результаты и местоположения лучших соединений, которые затем отображаются на обзорной карте. После тестирования утилита показывает, насколько соответствует текущая скорость интернета для использования наиболее популярных приложений.

Создатели этого приложения считают, что визуальное отображение таймера поможет пользователям лучше сосредоточиться на поставленных задачах, повысит производительность труда и в целом эффективнее скажется на восприятии выделенного времени. Visual Timer позволяет быстро установить обратный отсчет времени всего одним нажатием. В программе есть возможность сохранять свои шаблоны с различными настройками для выполнения задач и перерывов между ними. Таймер позволяет менять направление отсчета времени, устанавливать свои рингтоны и цветовые стили оформления. Еще одной полезной функцией является запрет приложению отключать экран во время активации таймера.

Студия Rusty Lake выпустила девятый эпизод популярной серии головоломок Cube Escape. В этой части игрокам предстоит разгадать загадку Ржавого озера. Как и в предыдущих играх, в Cube Escape: The Cave необходимо взаимодействовать с различными предметами, решать загадки, исследовать локации, чтобы перейти на следующий этап игры. Как всегда, в игре присутствуют в меру сложные задачи, отсылки к предыдущим частям, приятная картинка и оригинальный сюжет. Если прохождение Cube Escape: The Cave окажется для вас невыполнимым заданием, можно обратиться к подсказкам. Чтобы открыть некоторые из них, придется просмотреть рекламный ролик.