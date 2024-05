Electronic Arts изучает размещение рекламы в играх AAA — предзаказ за $70 не спасет от нее

Генеральный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон подтвердил, что компания рассматривает возможность размещения рекламы в играх AAA — которые игроки покупают заранее примерно за $70. Эрик Шеридан из Goldman Sachs спросил Уилсона о рекламных вставках в играх, на что тот ответил: «Реклама имеет возможность стать существенной движущей силой нашего роста …. сейчас у нас в компании есть внутренние команды, которые пытаются внедрять очень продуманные воплощения в наши игры».

Реклама в играх ожидаема на фоне роста инвестиций в игровую индустрию. Некоторые игроки считают рекламу отвлечением, но другие воспринимают ее спокойно, если она размещается естественно и ненавязчиво — не лезет в лицо, не блокирует игровой контент и не прерывает игру. Впрочем, большинство игр обходятся без нее. Ее появление будет в целом непривычным для игроков и вряд ли вызовет их восторг. В истории компьютерных игр внутриигровой рекламы было немного, хотя попытки ее добавить не прекращались с 1970-х годов.

EA имеет в своей доработке несколько случаев плохой рекламы в играх. В 2020 году компания разместила полноэкранную внутриигровую рекламу сериала The Boys в UFC 4. Игроки крайне плохо восприняли это — реклама мешала игре и вскоре была удалена.

Need for Speed: Underground 2 от EA 2004 года известна своей внутриигровой рекламой, размещенной на щитах по всему открытому миру. Некоторые утверждают, что это даже добавляет ей реализма. Щиты представляли реальные компании, такие как Best Buy, Burger King и Cingular.

Также рекламу попробовали в Need for Speed Carbon и Battlefield 2142. В 2008 году игра EA Burnout Paradise содержала политическую рекламу о Бараке Обаме, тогда кандидате на президентских выборах в США.

Онлайн-курс "Корпоративна культура" від Laba. Як з нуля побудувати стабільну корпоративну культуру, систему внутрішньої комунікації та бренд роботодавця, з якими ви підвищите продуктивність команди, — пояснить HR-директор Work.ua. Детальніше про курс

Источник: Tom`s Hardware