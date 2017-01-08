Стоило нам после прошлогодних Warcraft, Kingsglaive: Final Fantasy XV и The Angry Birds Movie на секунду поверить, что фильмы по играм могут быть не совсем безнадежны, как авторы экранизации Assassin’s Creed решили убедить нас в обратном. Какой бы удачной ни была игровая серия, ее можно легко и быстро испортить киноадаптацией.

Assassin’s Creed / «Кредо убийцы» Жанр боевик / фантастика

Режиссер Джастин Курзель

В ролях Майкл Фассбендер (Каллум Линч/ Агилар де Нерха), Марион Котийяр (доктор София Риккин), Джереми Айронс (Алан Риккин), Брендан Глисон (Джозеф), Шарлотта Ремплинг (Великий магистр), Майкл К. Уильямс (Мусса/ Баптист), Эсси Дэвис (Мэри Линч), Ариана Лабед (Мария), Хавьер Гутьеррес (Томас де Торквемада), Ховик Кеучкерян (Оджеда), Дени Меноше (МакГоуэн), Матиас Варела (Эмир/ Юсуф), Карлос Бардэм (Бенедикто),Мишель Лин (Лин) и др.

Студии Regency Enterprises, Ubisoft Entertainment, 20th Century Fox

Год выпуска 2016

IMDb, КиноПоиск

Чтобы не тревожить духов Дезмонда Майлса и Эцио Аудиторе, сценаристы экранизации выбрали других героев, но в том же, настолько понравившимся геймерам, историческом периоде. Испания, 1492 г. – год падения Гранады и отплытия первой экспедиции Колумба, время расцвета испанской инквизиции. Собственно, с Гранадой и связана средневековая часть фильма Assassin’s Creed. Ассасин Агилар де Нерха получает приказ спасти принца Гранады от испанцев и помочь его отцу, эмиру Мухаммеду XII Абу Абдаллаху, сохранить секрет Яблока Эдема (уже, кажется, шестого по счету) от тамплиеров. Естественно, в традициях игровой серии, в эту историю окажутся замешаны все известные люди Испании того времени: великий инквизитор Томас де Торквемада, католические государи Фердинанд II Арагонский и Изабелла I Кастильская, и, конечно же, Христофор Колумб. В настоящем же Каллум Линч, потомок Агилара де Нерхи, как и Дезмонд Майлс в свое время, попадает в руки «Абстерго Индастриз». Тамплиеры надеются с помощью Анимуса получить от Каллума информацию о местонахождении Яблока Эдема. В целом вполне стандартный для игр серии Assassin’s Creed сюжет. Проблема только в том, что в фильме он не работает.

Там, где в игре мы добывали дополнительную информацию, в том числе и историческую, сами, получали ее в виде документов, диалогов, видеовставок, в фильме ничего нет. Пустота. Разрозненные обрывки, которые отказываются складываться в единое целое. Насколько хорошо вы помните финальный этап Реконкисты? Вот и мы не очень.

Мало того, события большей части фильма, в нарушение всех игровых заветов, происходят в современности. А ведь опыт Ubisoft показывает, что чем меньше в Assassin’s Creed миссий в нашем времени, тем лучше. Зачем слушать все эти напыщенные, пафосные и совершенно бессмысленные диалоги, если можно отправиться гулять по средневековому Иерусалиму, Стамбулу или Флоренции. Зачем показывать стерильные интерьеры Абстерго, не соответствующие, кстати, канону игровой серии, если можно послать героя менять историю. Увы, создатели фильма решили поступить с точностью до наоборот, уделяя зачем-то повышенное внимание взаимоотношениям заключенных ассасинов и их тюремщиков в настоящем.

Ну бог с ним, с Абстерго, с совершенно неправильным Анимусом, Джереми Айронсом с навечно застывшим выражением лица и Марион Котийяр, кажется не понимающей, что она делает во всем этом цирке. Главное, чтобы в Средневековье все было как нужно. Увы, порядка нет и в Испании.

Кажется, авторы фильма поставили себе задачу сделать визуальную часть максимально непохожей на игровую. Поэтому вместо чистой, вылизанной графики игр Assassin’s Creed в фильме нарочито грязная, полуразмытая, затянутая дымом и пылью картинка. Средневековой Гранады за ней просто не разглядеть. Такое впечатление, что создатели спецэффектов сами не верили в свои силы, поэтому решили замазать все огрехи дымкой. Получилось плохо, такое впечатление, что смотришь сквозь давно немытое стекло, закопчённое и засиженное мухами. Желание залезть в настройки графики и отключить gloom, motion blur и пост-эффекты просто нестерпимое.

Как и взять на себя управление героем. Потому что и паркур, и драки в фильме – жалкая пародия на боевку Assassin’s Creed. Им не хватает легкости, простоты, вместо вычурности половины трюков. Понятно, что живой актер никогда не сравнится с компьютерным персонажем по гибкости, силе и ловкости, но все же, мы ждали именно Assassin’s Creed, а получили снятые в замедленном темпе драки, ускоренные в несколько раз. Причем пару раз ускорение проигрывания бросается в глаза настолько, что заставляет усомниться в том, что мы смотрим AAA-фильм, а не какую-то болливудскую пародию.

Казалось бы, все необходимые ингредиенты для создания хорошего фильма у Regency Enterprises и Ubisoft Entertainment были: сеттинги на любой вкус и в любой исторической эпохе; подробно прописанный в играх многовековой конфликт тамплиеров и ассасинов; проработанные игровыми дизайнерами костюмы и оружие; звездный актерский состав (чего только Брендан Глисон в эпизодической роли стоит); молодой, но многообещающий режиссер; внушительный бюджет… Но не срослось. Вместо фильма, продолжающего любимую игровую серию, мы получили нечто любительское по мотивам. А учитывая, что Ubisoft которую игру подряд и близко не может подобраться к уровню Assassin’s Creed II/Brotherhood/Revelations, фильм сомнительного качества вполне способен окончательно подорвать здоровье серии.

Самое обидное, что Ubisoft умеет работать с разными медиа, расширяя свои виртуальные миры за пределы игровых платформ. По той же серии Assassin’s Creed выходят неплохие комиксы, романы, энциклопедии, короткометражные фильмы. Черт дернул Ubi сунуться на большой экран. А ведь ходят слухи о переговорах между Netflix и Ubisoft по поводу сериалов по Assassin’s Creed, Watch Dogs и другим играм студии. Не дай бог…