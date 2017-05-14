Dead Cells: ибо мертвые сраму не имут

Казалось бы, эпоха 2D-action/платформеров безнадежно ушла, но нет, периодически появляются безумцы, создающие на базе проверенного временем геймплея новый хит. Dead Cells от французской студии Motion Twin – шедевр ручной работы, вдохновленный легендарной Castlevania.

Dead Cells Жанр action/платформер

Платформы Windows

Разработчики Motion Twin

Издатель Motion Twin

Сайты dead-cells.com , Steam

Не новоделом вроде Castlevania: Lords of Shadow и Castlevania: Lords of Shadow 2 от MercurySteam, которые, впрочем, не лишены собственного шарма, а настоящей классикой 90-х от самой Konami. Если брать примеры поближе, то больше всего Dead Cells похожа на 2D-рогалики вроде Rogue Legacy и Shovel Knight.

Безымянный пленник, казненный в самом глубоком подземелье зловещего замка, внезапно оживает. Странная зеленая масса, то ли разумная инопланетная амеба, то ли жаждущая мести магическая субстанция, выбирайте что хотите, заменяет ему отрубленную голову. Теперь незадачливый мертвец ищет путь наружу, прорубаясь через толпы врагов, находя новое оружие и сокровища, убивая зомби, лучников, магов, скорпионов, гигантских червей и прочую нечисть. Умирая, возрождаясь, умирая снова, начиная путь с самого начала, опять умирая. Кажется, что из этого круга перерождений нет выхода.

Замок меняется с каждым прохождением. Основная тема уровней и несколько базовых элементов в начале и возле выхода остаются неизменными, но само подземелье генерируется заново. С новыми секретами, магазинчиками, бонусами, сокровищами. После победы над определенными боссами появляется возможность посетить до сих пор недоступные зоны, и т.д. Каждая попытка будет отличаться от предыдущей.

После очередной смерти и возрождения возле той самой плахи, где пленнику снесли голову, он получает подарок от своего погибшего предшественника – мешочек с деньгами. Плюс открытые в предыдущие прохождения улучшения и бонусы. Кажется, что следующий проход будет уже проще, но нет. Врагов много, ошибок они, в духе Dark Souls, не прощают. И если рядовые противники нарезаются в капусту без особого труда (впрочем, огрести можно и от них), то элитные враги и боссы – это серьезное испытание. За два десятка попыток мне, например, так и не удалось пройти Стража моста на четвёртом уровне. Впрочем, поражения в Dead Cells не особо расстраивают, а лишь подстегивают начать все заново и впредь быть умней и осторожней.

После каждого уровня наш безымянный герой встречается со странным существом, собирающим заработанные героем души и позволяющим открыть бонусы, облегчающие следующее прохождение. Дополнительные фляжки с лекарством, сохраняемый после смерти процент денег, бонусы к определенным типам оружия или гранат. Вообще, выбор средств уничтожения, которое можно приобрести у торговцев или найти в подземельях, достаточно неплох – луки, мечи, щиты, гранаты, ловушки, заклинания. У каждого свои сильные и слабые стороны, но любое требует быстроты реакции и прокачанных умений самого игрока.

Удар в падении, прыжок за спину, подкат, уход с линии огня, серия быстрых ударов, перекат, ледяная граната, блок, серия ударов. Темп боя опьяняет. Задержки, паттерны движений противников, серии – все сделано настолько правильно и удобно, что прохождение подземелья сливается в непрерывный плавный action, который не на шутку захватывает.

Изрядная доля приятного впечатления от боевой части игры – в графике. Никогда бы не подумал, что поднадоевшее всем пикельное 2D может быть настолько стильным, симпатичным и красивым в динамике. Здесь даже есть определенная глубина сцены за счет эффекта параллакса и имитация освещения от динамичных источников света. Анимация героя – еще один большой плюс игры. Движения плавные, естественные, перетекающие, чем-то напоминающие бег и прыжки того самого Принца в самом первом Prince of Persia. Эх, ностальгия.

Наиграв в Dead Cells с десяток часов и только взявшись за этот обзор, я понял, что игра все еще находится в Раннем доступе. Фантастика, многие уже вышедшие проекты от именитых студий не могут похвастаться таким уровнем проработки и отсутствием глюков. На текущий момент в игре есть 11 подземелий, 20 типов монстров, 50 видов оружия и предметов. Авторы планируют удвоить эти показатели за восемь месяцев, которые, по их прикидкам, нужны для релиза финальной версии. Но Dead Cells — тот редкий случай, когда можно не ждать окончания разработки, а играть прямо сейчас, получая море фана от неудачных попыток вырваться из подземной тюрьмы. Все, как вы любите. Живи. Умри. И снова.

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