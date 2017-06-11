Drifting Lands: просто добавь RPG

Берем старый, хорошо забытый жанр shoot’em’up, добавляем в него элементы action/RPG, и вуаля – новый модный инди-проект Drifting Lands готов. С истребителями, бороздящими проплывающий справа налево космос, массой полезного и не очень лута, выпадающего из противников, и эклектичным сюжетом про конец света.

Drifting Lands Жанр shoot’em’up, action/RPG

Платформы Windows, macOS

Разработчик Alkemi

Издатель Alkemi

Сайты drifting-lands.com , Steam

Расцвет игр жанра shoot’em’up пришелся на 80-90-е годы прошлого века, но горизонтальные и вертикальные шутеры продолжают выпускать и сегодня, особенно ностальгирующие по временам своей юности инди-разработчики.

Маленький кораблик, мечущийся в пределах одного экрана, лазер, стреляющий во все стороны тремя, а то и пятью лучами, проплывающие мимо задники с абстрактными космическими пейзажами, заполняющие весь экран разноцветные сферы, символизирующие выстрелы плазменного оружия, невероятно много противников и колоссальные корабли-боссы в конце каждого уровня. Порой ваш кораблик мог выдержать всего один выстрел, порой парочку. После этого приходилось начинать уровень или всю игру сначала.

Все это есть в Drifting Lands от студии Alkemi. Правда, теперь ваш кораблик стал чуть прочней, у него появилась масса слотов для установки более мощных двигателей, брони, щитов, оружия, управляющих процессоров, ускорителей и т.д. По сути, это традиционная кукла героя из какой-нибудь фэнтезийной action/RPG. Недостатка в компонентах и оружии нет, ящики с лутом регулярно выпадают из сбитых противников, знай подбирай и примеряй на собственный истребитель.

Играется Drifting Lands точно так же, как классический shoot’em’up. Уворачиваемся от всего, что летит в сторону нашего корабля, учим схемы поведения противников, заливаем весь экран выстрелами и не забываем вовремя применять спецспособности. Концентрация внимания и здоровые рефлексы – только так можно победить толпы противников.

Разные корабли имеют разное число слотов под броню и отличаются базовыми характеристиками. Но самое главное – они имеют разный размер ядра, определяющего зону поражения для каждого корабля. Мощный бронированный Sentinel имеет самый крупный hitbox и, естественно, легко ловит почти все летящие в него снаряды. Юркий Interceptor за счет крохотного ядра может в буквальном смысле слова просачиваться между пуль. Marauder занимает среднее положение между этими двумя крайностями.

Каждый из кораблей можно прокачивать, вкладывая деньги в повышение трех характеристик, которые в том числе влияют на возможность установки того или иного оборудования. Structure значительно повышает количество жизни и броню, Power увеличивает жизнь и силу умений, а Navigation незначительно повышает живучесть и мощность оружия. Авторы рекомендуют новичкам в жанре shoot’em’up выбирать корпус Sentinel и вкладывать все деньги в Structure. Позволю себе не согласиться с этим утверждением. Как мне кажется, предпочтительней верткий Interceptor и прокачка Navigation. С хорошим оружием вы будете сносить врагов еще до того, как они станут проблемой.

Кроме основного вооружения, от многоствольных пулеметов, способных залить весь экран пулями, до мощных импульсных лазеров, прожигающих противников насквозь, вы можете «оснастить» корабль шестью спецспособностями, четырьмя активными, навешенными на кнопки геймпада, и двумя пассивными, дающими бонусы к защите или подбору денег и кристаллов, повышающих жизнь и энергию вашего суденышка. Одно из пассивных умений – Automatic Retreat, позволит вам в случае гибели вернуться на базу, не потеряв корабль, что немаловажно. Дело в том, что прокачка в Drifting Lands привязана именно к кораблю, а не к пилоту, так что сменив корпус или потеряв истребитель, вы вынуждены будете начинать все сначала.

Впрочем, от гриндинга вам все равно не уйти. Часть побочных заданий требует доставку в конец определенного уровня некоторых грузов, добыть которые – ваша проблема. Обычные же сюжетные миссии, начиная со второго уровня сложности (а всего их здесь десять), требуют тщательного подбора оружия и умений, а переигрывать их вам придется не раз, пробуя разные комбинации скиллов и прокачивая тем временем свой корабль. Облегчить прокачку, повысив денежное вознаграждение за прохождение уровня, можно удерживая фокус — характеристику, дающую бонус к очкам. Для разных типов кораблей фокус зависит от разных действий. У Interceptor он растет при удачном уворачивании от выстрелов противника, у Sentinel – во время регенерации щитов. А вот Marauder необходимо удерживать в заданной области экрана, постоянно меняющей свое положение.

Уровень сложности в Drifting Lands суровый, особенно по нынешним меркам. Первые десять заданий покажутся тем, кто играл в shoot’em’up в 80-90-х гг., просто издевательством над памятью классических скроллеров, такие они легкие. Второй десяток заданий, в конце которого вас встретят боссы, с трудом умещающиеся в игровой экран, заставят вспомнить былые умения. А начиная с третьего десятка, вы будете тратить на каждый уровень по несколько попыток, подбирая тип брони с определенным бонусом к защите и пробуя разные виды оружия.

Сценарий в shoot’em’up — штука опциональная, но в Drifting Lands он имеется. Причем не только сценарий, но даже запоминающиеся NPC, выдающие нам задания. По сюжету игры события происходят на месте бывшей Земли, в результате глобальной катастрофы превратившейся в рой плавающих в пустоте осколков, на которых пытаются выжить люди.

Не могу сказать, что Drifting Lands – это игра для всех, но определенный шарм у нее имеется. Если вас вдруг заела ностальгия по играм вашего детства или в вашей жизни мало ада и боли – добро пожаловать в Drifting Lands, игру, которая готова издеваться над игроком столько, насколько ему хватит терпения.

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