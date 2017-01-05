К морозам – готовы: экспресс-обзор АКБ бустера GT S12

Совсем скоро в Украину придут морозы под -20, а значит – кто-то снова будет пытаться завести автомобиль через «уставший» аккумулятор, который уже давно требует замены. Но чем бы сейчас помочь АКБ? Так, чтобы быстро и в целом «полезно»? Один из вариантов – бустер. Давайте посмотрим, на что способно подобное устройство на примере попавшего к нам на тест GT S12.

Комплект поставки

Автономное пусковое устройство (или «бустер», или «джамп-стартер») GT S12 поставляется в небольшом кейсе, где уже есть все необходимое: само устройство; разъем с «крокодилами» для подключения к автомобильному аккумулятору; провод-переходник формата «4-в-1» (Micro-USB, Mini-USB, Apple Lightning, Apple 30pin); два зарядных устройства (сетевое 220В и автомобильное 12В); инструкция с гарантийным талоном. Надписи на кейсе и в инструкции выполнены на украинском языке; внутренность выложена мягкой поролоновой подстилкой, которая все отлично удерживает.

Дизайн и функциональность

Внешне бустер GT S12 выполнен в виде большого красного прямоугольника с округлыми углами – этакий крупный power bank, коим фактически данное устройство и является. Внимание привлекает черная декоративная отделка в виде рисунка протектора шины на двух самых больших плоскостях. На одной из боковых граней собраны практически все управляющие элементы: ползунок включения/отключения устройства; кнопка включения фонарика и изменения режимов его работы (обычное свечение, сигнал SOS, частое моргание); дисплей устройства (показывает уровень заряда, напряжение и силу тока, пр.); также здесь расположен входной разъем для зарядки самого бустера (15В/1А) и три USB-порта для зарядки других устройств (все 5В, но с разной силой тока – 2,1А/2,1А/1А). На другой грани расположен фонарик (светодиод, 3 Вт, 120 Лм) и специальный разъем для присоединения зажимов типа «крокодил», которые далее подключаются к клеммам автомобильной АКБ.

Аксессуары – без изысков: зарядки для бустера GT S12 стандартые (черный цвет, минимум надписей); довольно короткий провод «4-в-1» имеет белый цвет с небольшими вкраплениями зеленого. Здесь остановимся лишь на блоке подключения джамп-стартера к автомобильному аккумулятору. Это отдельный блок с системой защиты GT CS Smart (защита от неправильного подключения зажимов «крокодилов» к клеммам АКБ); причем и его ножки подключении, и соответствующие разъемы в корпусе GT S12 сделаны так, что их невозможно перепутать: один разъем полностью круглый, второй – с выступами. Зажимы-«крокодилы» тоже сделаны толково: хорошая изоляция, толстый провод и зубцы, есть провод-перемычка между двумя половинками каждого крокодила (т.е. ток идет не через левую или правую сторону «крокодила», а через обе).

Работа: зарядка и запуск двигателя

Автономное пусковое устройство GT S12 – это, грубо говоря, очень большой power bank с функцией запуска двигателя автомобиля: подобных устройств в каталоге hotline.ua уже немало. Как правило, в основе подобных бустеров лежит достаточно большой литий-ионный аккумулятор (здесь 12 000 мАч; 44,4 Втч; заявленный срок службы – 1 000 циклов заряда/разряда). Для полного заряда встроенного аккумулятора самого бустера GT S12 потребуется около 5 часов: от обычной розетки 220В – чуть быстрее (у меня вышло 4-4,5 часа); от автомобильного прикуривателя – чуть дольше.

Уровень заряда встроенного аккумулятора джамп-стартера отображается на цифровом дисплее. При зарядке смартфона или планшета этот дисплей показывает параметры рабочего разъем USB-порта: напряжение 5В и силу тока – 1А или 2,1А.

А теперь главное – попытка завести автомобиль. Для примера мы взяли компактный автомобиль В-С-класса в исправном техническом состоянии, но прилично подержанный (пробег под 100 тыс. км) с 1,3-литровым бензиновым мотором – словом, «среднее арифметическое» популярных Sens-Лада-Chery-Lanos-Таврия-Geely. Здесь отмечу, что бустер GT S12 рассчитан на постоянный пусковой ток в 200А, но кратковременный (до 3-х секунд) пусковой ток может достигать 400А – а это уровень пускового тока нового аккумулятора на 43-45 Ач, который должен без проблем справляться с запуском подобного 1,3-1,5-литрового мотора даже в сильный мороз. Нужно заводить многолитровый мотор или дизель? Тогда выбирайте модели с большей емкостью встроенного аккумулятора и с большим стартовым током.

Во время тестовых запусков на улице был небольшой мороз, двигатель полностью остывший. Но чтобы проверить «уж наверняка» мы взяли настолько «севший» аккумулятор, что он даже не пытался провернуть стартер двигателя – от слова «совсем».

Основная задача джамп-стартера, вроде GT S12, в том, что поддержать аккумулятор во время запуска двигателя. Но в данном случае именно на бустер легла вся нагрузка при запуске: если сдюжил сейчас – то даже слегка «живой» аккумулятор, пожалуй, заведет и при более сильных морозах.

После первого успешного запуска пришлось «перезапустить» и само пусковое устройство, точнее – его зарядный блок GT CS Smart: это можно сделать или простым отключением одного из «крокодилов», или нажатием кнопки «Reset» на корпусе зарядного блока. Мы, конечно, перезапустили – сразу пять раз один за другим, с паузами не более 5 секунд между запусками: в каждом случае двигатель заводился быстро, за 2-3 секунды.

И парочка рекомендаций напоследок. Во-первых, заводить автомобиль лучше, конечно, с установленной АКБ: и по причине дополнительной энергии (пусть минимальной), и по причине того, что аккумулятор сглаживает скачки тока в момент запуска двигателя. Во-вторых, подобный джамп-стартер следует держать в тепле: он также боится холода, как и штатная АКБ автомобиля; нет смысла держать его в багажнике, он должен быть дома или на работе. В третьих, аккумулятор автономного пускового устройства необходимо постоянно поддерживать заряженным: даже если не используете устройство, его необходимо подключать к зарядке минимум 1 раз каждые 2-3 месяца. Наконец, четвертое: при запуске двигателя автомобиля бустер должен быть максимально заряжен, инструкция вообще запрещает проводить запуск двигателя при разряде бустера на 50% и более.

Бустер для обзора предоставлен магазином 130.ua