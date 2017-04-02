KAMI 2: бумажные паззлы

Признаемся, мы неравнодушны к играм студии State of Play. Да здесь и сложно оставаться равнодушным, ведь авторы вложили в Lume, KAMI, Lumino City и INKS часть своей души. Само собой, мы не могли пропустить выход нового проекта студии, головоломки KAMI 2.

KAMI 2 Жанр головоломки

Платформы iOS

Разработчики State of Play Games

Издатель State of Play Games

Сайты stateofplaygames.com , iOS

KAMI 2 мало отличается от своей предшественницы, KAMI. Ваша задача, как и раньше, заполнить все поле монотонной заливкой за заданное число ходов, перекрашивая разные области. Все очень просто, но некоторые головоломки заставят вас не на шутку задуматься, а то и искать помощи в Сети. Задачи на раскрашивание – один из самых интересных разделов математики.

Как и первая часть, вторая очень удачно имитирует бумагу, причем не только в анимации игрового поля, но и в игровом меню. Если в KAMI 1 элементы поля были квадратными, то в KAMI 2 – это треугольники, что позволяет рисовать более сложные объекты.

Но главное отличие новой игры от оригинала – подключение пользовательского контента. Теперь задачи может создавать любой желающий, и в галерее проекта уже имеется множество очень интересных работ, напоминающих временами концептуальные картины Эшера. Причем здесь есть как симпатичные простенькие задачки, так и экстрасложные головоломки, на решение которых игроки потратили уже тысячи попыток. Естественно, имеется и официальная кампания State of Play, и ежедневные задачки, которые тоже весьма интересны.

Редактор головоломок очень прост в использовании, но позволяет создавать настоящие произведения искусства, которые не жаль распечатать и повесить на стену. Набор доступных цветов вначале ограничен, но по мере прохождения кампании вы будете открывать новые палитры. Впрочем, самые необычные наборы цветов доступны только за деньги. Как и подсказки, заработать которые иными способами теперь невозможно.

Дело в том, что KAMI 2, в отличие от первой части – бесплатная игра с внутриигровыми покупками. Впрочем, кампания и весь пользовательский контент доступны абсолютно бесплатно, разве что для того, чтобы открыть новый раздел кампании, придется решить все задачи в предыдущем, а это порой весьма непросто.

Необычная особенность проекта – возможность решать головоломки в расширенной реальности. Для этого вы должны нарисовать и распечатать задачку, а затем включить камеру и соответствующий режим игры. Не думаю, что такое развлечение будет очень распространено, но выглядит оцифрованная бумага, вернувшаяся в реальность, очень необычно.

KAMI 2, как и все остальные игры State of Play, простой, приятный и не напрягающий проект. Эта игра сделана с любовью неравнодушными людьми. Обратите на нее внимание.

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