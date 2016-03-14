Обзор Samsung Galaxy S7 edge

В прошлом году компания Samsung вместе с новыми флагманами представила и свою новую стратегию развития смартфонов. Дизайну стали уделять столько же внимания, сколько и новым технологиям, что дало свой результат, ведь в этом году Samsung Galaxy S7 edge может побороться за звание не только самого технологичного, но и самого красивого смартфона. Давайте детальнее рассмотрим новый флагман Samsung и его новые возможности.

Дизайн

Идеи, заложенные в дизайне Galaxy S7 edge, берут своё начало от S6 edge и S6 edge+, но в Samsung сумели удачно развить их. Стекло на лицевой панели новой модели загибается не только по бокам, но и к верхней и нижней грани корпуса.

При этом компании удалось значительно улучшить производственный процесс, зазоры между стеклом и металлической рамкой теперь минимальные. Стекло как будто плавно перетекает в металл. Благодаря этому лицевая панель визуально выглядит аккуратнее.

Тыльная часть также сделана из стекла, которое по бокам загибается к краям. Эту конструкцию мы уже видели в Galaxy Note 5, но в Galaxy S7 edge она реализована лучше.

В этом и заключается суть нового дизайна Samsung, компания взяла за основу самые интересные наработки прошлогодних флагманов и постаралась улучшить их. Получилось действительно хорошо, Galaxy S7 edge отлично лежит в руке и приятно выглядит.

Грани корпуса, за счёт скругления тыльной части, стали не такими острыми, но от этого смартфон не оказался менее ухватистым. Шероховатый металл по бокам позволяет комфортно удерживать Galaxy S7 edge в руке, но стекло тыльной стороны корпуса сложно назвать самым цепким материалом. При этом оно довольно маркое, хотя олеофобное покрытие и позволяет легко удалять отпечатки пальцев.

Размеры Galaxy S7 edge составляют 150,9×72,6×7,7 мм, а вес 157 грамм. Смартфон оказался компактнее большинства 5,5-дюймовых моделей за счёт меньших рамок, ведь дисплей занимает 76,1% лицевой панели смартфона (у S6 edge+ было 75,6%). По бокам, за счёт изогнутого дисплея, кажется, что рамок нет вовсе. Хотя небольшой выступ, который защищает экран, здесь всё-таки присутствует.

Защита от воды и пыли

Samsung Galaxy S7 edge имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Это означает, что в корпус смартфона не должна попадать пыль, а сам он должен выдерживать погружение в воду на глубину до 1,5 метра на время до 30 минут.

Дисплей

Компания Samsung остаётся адептом технологии Super AMOLED, поэтому в Galaxy S7 edge, ожидаемо, используется именно такой дисплей. Его диагональ составляет 5,5 дюйма, а разрешение 2560х1440 точек, что в свою очередь позволяет экрану формировать изображение с плотностью 534 пикселя на дюйм.

Выглядит дисплей просто отлично, у него хорошие углы обзора и цветопередача, которая при этом может меняться в зависимости от выбранного режима отображения. Это хорошо видно по замерам калибровки экрана, которая значительно отличается в зависимости от режима, что закономерно для Super AMOLED. Всего в Galaxy S7 edge четыре режима отображения дисплея:

Адаптивный

Кино

Основной

Фото

Как видно, в каждом из них отличается как охват sRGB, так и цветовая температура, гамма и цветовой баланс. Любителям ярких цветов больше подойдут «Адаптивный» и «Кино», в то время как «Основной» и «Фото» ближе к натуральным.

Экран Edge

С Galaxy S6 edge компания Samsung представила нововведения в интерфейсе, связанные с изогнутым дисплеем. Пользователи могли размещать на правой или левой боковой грани шторку, из которой выезжали значки приложений или контакты. В Galaxy S7 edge эту идею развили, и теперь из боковой шторки может появляться больше панелей, в том числе от сторонних разработчиков. При этом пользователь может самостоятельно настроить вид и размеры шторки.

Несмотря на привязку к изогнутому дисплею, эта функциональность, на самом деле, мало с ним связана. Шторка действительно прячется на одной из граней дисплея, но сами панели появляются на половине экрана, а вторую половину занимают пояснения к ним. В итоге изогнутый дисплей Galaxy S7 edge также является дизайнерским приёмом, который влияет на эргономичность смартфона, но мало связан с его функциональностью. Закруглённые бока корпуса действительно удобны, когда перелистываешь текст или выдвигаешь шторку с настройками в приложении, но возможность выводить на них дополнительную информацию не играет большой роли в Galaxy S7 edge.

Всегда активный дисплей

В прошлом телефоны могли всегда показывать время и какую-нибудь заставку, но с появлением смартфонов, ростом их производительности, и, соответственно, потребления энергии, эта функциональность исчезла.

В Galaxy S7 edge компания Samsung решила вернуть данную возможность, учитывая ёмкий аккумулятор и Super AMOLED дисплей, который умеет подсвечивать отдельные пикселы.

При этом разработчики пошли чуть дальше, и на заблокированный дисплей Galaxy S7 edge можно выводить время и оповещения, календарь или одну из трёх картинок. Вид часов и календаря можно настраивать.

Производительность

В версии Galaxy S7 edge доступной в Украине используется процессор Samsung Exynos 8890 с 4 производительными ядрами Cortex-A57 и 4 энергоэффективными Cortex-A53, которые работают на частоте 2,6 ГГц и 1,6 ГГц соответственно. За обработку графики отвечает производительный чип Mali T880MP12, он поддерживает API Vulcan, который является дальнейшим развитием OpenGL и нацелен на мобильные игры нового поколения.

Объём оперативной памяти в Galaxy S7 edge составляет 4 ГБ, используется модуль LPDDR4. Встроенной памяти в смартфоне 32 ГБ, 8 ГБ которой занимает операционная система Android 6.0 с TouchWiz, поэтому пользователю изначально доступно 24 ГБ, которые, правда, можно расширить за счёт карт памяти microSD. В Украине Galaxy S7 edge будет доступен с универсальным лотком для nano SIM-карты и карты памяти.

Можно будет использовать смартфон либо с картой microSD, либо со второй nano SIM. Это удобно, если нужно иметь два номера или едешь в другую страну и хочешь купить там местную SIM-карту.

Производительности Galaxy S7 edge достаточно для любых программ, а также игр, которые доступны на Android. В синтетических тестах смартфон набирает рекордное количество баллов, в AnTuTu почти 113 000, в PCMark — 4837.

С производительностью в играх нет никаких проблем, в World of Tanks на максимальных настройках FPS не падает ниже 38, а требовательная к ресурсам Banner Saga идёт без малейших подтормаживаний.

При этом даже если играть долго, смартфон практически не нагревается.

Интерфейс и приложения

В Galaxy S7 edge работает под управлением операционной системы Android 6.0.1 с обновлённым интерфейсом TouchWiz, который стал чуть светлее и получил ряд дополнительных опций.

Рабочий стол не изменился, как и основное меню, но теперь есть опция, позволяющая выключить меню и разместить все приложения на рабочих столах. Она доступна в рамках нового проекта Samsung — Galaxy Lab, с помощью которого компания будет тестировать нововведения в интерфейсе.

Панель уведомлений стала серой, на ней располагаются быстрые настройки и регулировка яркости, а если потянуть её вниз, то открывается больше опций.

Значки программ в TouchWiz не изменились, но теперь под них можно подкладывать фон, чтобы они имели одинаковую форму.

В интерфейсе появилось больше шрифтов, а также возможность загружать новые. При этом есть семь градаций регулировки размера текста.

Стандартная галерея научилась создавать видеоролики из фотографий на основе геоданных о месте съёмки и даты, например, если делать много снимков во время субботней прогулки, программа склеит их в одно видео.

Из других программных нововведений стоит выделить Game Launcher — это утилита для каталогизации игр.

Кроме этого, она показывает популярные игры, а также видео, связанное с играми в вашем каталоге.

Но главное, чем полезен Game Launcher — это возможностью отключать во время игры сенсорные клавиши навигации, чтобы случайно не выйти, а также входящие оповещения. Кроме этого утилита позволяет записывать видео в игре.

Сканер отпечатков пальцев

Как и в прошлогодних флагманах Samsung, в Galaxy S7 edge есть сканер отпечатков пальцев. Он традиционно находится в механической кнопке «Домой», которая расположена под дисплеем.

В отличие от предыдущих версий, в новом смартфоне кнопка стала немного крупнее, на неё проще нажимать.

Сам сканер стал работать быстрее и лучше срабатывает, даже если на него попадает влага, что хорошо, учитывая водонепроницаемость смартфона.

Камера

Основная камера в Galaxy S7 edge 12-мегапиксельная с фазовым автофокусом и LED-вспышкой. Это можно было бы расценивать как шаг назад по сравнению с 16 мегапикселями в камере S6 edge, если бы не другие характеристики.

В новом фотомодуле используется светочувствительная матрица с крупными пикселями (1.4µm), каждый из которых имеет по два фотодиода. Вместе с диафрагмой f/1.7 это позволяет камере захватывать больше света, в том числе в условиях плохой освещённости. Благодаря этому Galaxy S7 edge может делать качественные снимки, как при хорошем, так и недостаточном освещении.

При хорошем освещении в автоматическом режиме:

При хорошем освещении с HDR:

При плохом освещении в автоматическом режиме:

При плохом освещении с HDR:

Макро:

Другие снимки:

Основная камера в Galaxy S7 edge оснащается оптической стабилизацией, работа которой хорошо видна при записи видео:

Фронтальная камера у Galaxy S7 edge 5-мегапиксельная с такой же диафрагмой f/1.7, как и в основной.

Она также делает хорошие снимки и точно понравится тем, кто много себя фотографирует.

Автономность

В Galaxy S7 edge установлен аккумулятор ёмкостью 3600 мАч, который обеспечивает смартфону хорошую автономность. В тесте батареи PCMark S7 edge продержался 9 часов 15 минут, что является очень хорошим результатом.

В реальности даже при очень активном использовании смартфон спокойно выдерживает день работы, а при меньшей нагрузке выдерживает без подзарядки 1,5-2 дня.

Заряжается Galaxy S7 edge через порт microUSB, видимо в Samsung посчитали, что USB-C ещё недостаточно распространён. При этом большинство пользователей разницы между этими двумя портами не ощутили бы, так microUSB в Galaxy S7 edge поддерживает быструю зарядку. От 0 до 100% батарея смартфона заряжается за 100 минут.

Кроме этого, есть в Galaxy S7 edge и индукционная зарядка, устройство достаточно положить на совместимую зарядную станцию, после чего оно начнёт заряжаться.