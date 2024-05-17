«Дэдпул и Росомаха» установил рекорд в серии фильмов о Дэдпуле — благодаря длинному хронометражу

Сайт американской сети кинотеатров AMC Theatres сообщает, что фильм «Дэдпул и Росомаха», который выйдет 25 июля, продлится 2 часа 7 минут, или 127 мин. Официально Marvel не анонсировала хронометраж.

Такая продолжительность сделала бы «Дэдпул и Росомаха» самым длинным среди всех фильмов о Дэдпуле. Оригинальный фильм «Дэдпул» 2016 года длился 108 минут (1 ч. 48 мин), а «Дэдпул 2» 2018 года — 119 минут (1 ч. 59 мин).

Хотя «Дэдпул и Росомаха» превышает двухчасовую отметку, он далек от того, чтобы иметь самую длинную продолжительность в кинематографической вселенной Marvel. На сегодняшний день самым длинным фильмом в MCU является «Мстители: Финал» 2019 года, который длится 3 часа 1 минуту. Это значительно опережает фильм «Черная пантера: Ваканда навсегда», который занял второе место, продолжительность которого составляет 2 часа. 41 мин. Замыкают первую пятерку «Вечные» (2 ч. 36 мин), «Стражи галактики 3» (2 ч. 29 мин) и «Мстители: Война бесконечности» (2 ч. 29 мин).

Учитывая большое количество слухов о эпизодических ролях, «Дэдпул и Росомаха» может быть довольно быстрым фильмом, главные герои которого путешествуют по мультивселенной. В фильме Управление временем назначает Уэйду Уилсону (Райан Рейнольдс) миссию с Росомахой (Хью Джекман), которая навсегда может навсегда изменить вселенную Marvel. Как именно это будет происходить, еще предстоит увидеть, но слухи о больших камео, которых ждут поклонники, не заканчиваются. Среди самых популярных — появление в фильме Тейлор Свифт.

«Мне нравится распространение слухов о кастинге в интернете, потому что мне никогда не нужно говорить, что правда, а что выдумка, поэтому я просто буду идти с клише «без комментариев» относительно всех вещей о кастинге «Дэдпула» … Многие слухи в Интернете абсолютно ложные, но некоторые из них нет», — говорит режиссер Шон Леви.

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Источник: CBR