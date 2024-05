Microsoft, вероятно, добавит новую часть Call of Duty в подписку Game Pass — во время релиза игры в октябре

По данным осведомленных источников, Microsoft решила добавить следующую часть Call of Duty в Xbox Game Pass. Ожидается, что Microsoft объявит об этом во время презентации Xbox 9 июня.

Ранее в этом месяце Microsoft обсуждала, стоит ли включать новые релизы серии Call of Duty в Game Pass. Некоторые в компании опасались, что доход, полученный от типичных продаж Call of Duty, будет подорван, если игра появится в сервисе подписки Game Pass. Activision традиционно продает копии Call of Duty по цене около $70 или больше. При этом расходится в среднем более 20 млн копий.

Пока не ясно, планирует ли Microsoft взимать дополнительную плату за Call of Duty в Game Pass, а также поднимет ли компания плату за подписку на Game Pass Ultimate. Похоже, Microsoft рассматривает возможность снова повысить цену на Xbox Game Pass Ultimate. Сейчас Activision планирует выпустить следующую игру Call of Duty в конце октября, действие которой, по слухам, разворачивается во время войны в Персидском заливе 90-х годов.

Microsoft проведет свою большую летнюю презентацию Xbox 9 июня, а мероприятие Call of Duty direct состоится непосредственно после завершения основной части презентации. Вероятно, корпорация планирует анонсировать новую игру Gears of War во время этого шоу. На презентации также будет представлено несколько дат релизов будущих игр для Xbox, таких, как Microsoft Flight Simulator 2024, Avowed и Indiana Jones and the Great Circle.

Источник: The Vegre