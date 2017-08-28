Обзор смартфона Nokia 5

Обзор смартфона Nokia 5

Возрожденная Nokia потихоньку выпускает новые модели, постепенно заполняя все сегменты рынка. Сегодня мы расскажем о Nokia 5. В линейке производителя она находится над смартфоном Nokia 3, но все также относится к бюджетным устройствам.

Nokia 5 Silver
Смартфоны и мобильные телефоны на
от 4 299 грн
Предложений: 36
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Комплектация

Поставляется смартфон в небольшой плоской коробке. Внутри — зарядное устройство, USB-кабель, гарнитура и бумажная документация. Комплект неплохой, нетребовательному пользователю понравится, что после покупки телефона не нужно тратить деньги на гарнитуру.

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Внешний вид

Nokia 5 выпускается в четырех цветах — черный, серебряный, индиго и медный. Интересно, что цвет меняется только у металлической задней крышки, а лицевая сторона всегда будет черная. У нас в обзоре смартфон серебристого цвета.

Прежде чем перейти к описанию внешнего вида, отмечу, что смартфон ощущается по-настоящему монолитно. Держа аппарат в руках сразу и не скажешь, что это недорогой аппарат. По тактильным ощущениям он близок к дорогим смартфонам.

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Лицевая панель прикрыта закругленным 2,5D стеклом. Расположение элементов традиционное. Аудиоразъем находится на верхней грани, что понравится не всем. Порт microUSB посредине нижнего торца.

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Навигация осуществляется с помощью аппаратных сенсорных клавиш. При этом клавиша домой объединена со сканером отпечатков пальцев. Отпечатки распознаются не всегда с первого раза, да и анимация разблокировки не плавная.

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Хорошо, что есть два независимых лотка — в первом прячутся две SIM-карты формата nanoSIM, а во втором карта памяти microSD.

 

Дисплей

Смартфон оснащен 5,2 дюймовым IPS дисплеем с разрешением HD. В роли защитного стекла используется Corning Gorilla Glass. Присутствует олеофобное покрытие, далеко не лучшего качества.

Под прямыми лучами солнца изображение на дисплее Nokia 5 сильно блекнет, но разобрать информацию можно.

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Яркость меняется в пределах от 2,4 до 576 кд/м². Контрастность 1 к 720.

Цветовой охват шире треугольника sRGB. При небольшой яркости цвета выглядят холоднее, чем нужно, но при яркости более 30% цветовая температура корректна.

Субъективно, качество экрана хорошее. Картинка на нем яркая и насыщенная, с глубоким черным цветом.

 

Аппаратная платформа

Nokia 5 оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 430, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной. После включения доступно 650 МБ ОЗУ. Объем встроенной памяти доступный пользователю после первого включения составляет всего 8 ГБ.

 

В большинстве задач смартфон работает достаточно плавно, но часто случаются моменты, в которых телефон начинает сильно тормозить. Бывали случаи, когда смартфон буквально зависал и помогала только перезагрузка.

При этом зависания и тормоза не систематические. В остальное время Nokia 5 весьма отзывчивый и шустрый смартфон, но в плане стабильной и плавной работы он уступает Xiaomi Redmi 4X и Xiaomi Redmi 4 Pro. Игроманам девайс не подойдет, но это не значит, что все игры будут работать плохо. Если вы предпочитаете, головоломки, казуальные или аркадные игры, то смартфон потянет все это без проблем.

Nokia 5 работает под управлением самой последней версией ОС Android 7.1.1. Он один из первых получает обновления безопасности. Никаких сторонних оболочек нет — перед вами такой себе «Nexus». Предустановленного софта минимум, что тоже хорошо.

Качество приема сети в пределах города не вызвало нареканий. Также нет проблем и с поиском спутников. Во время навигации местоположение определяется точно, без потери соединения. Громкость разговорного динамика достаточная, чтобы услышать собеседника даже у оживленной дороги. На микрофон нареканий тоже нет.

 

Автономность

Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч, он не съемный. При обычном использовании, без игр и длительного просмотра видео, он проработал практически двое суток, с временем активного экрана 5 часов при автоматической регулировке яркости. Разряд происходит линейно и прогнозируемо вплоть до 1%.

В тесте PCMark при 200 кд/м² (56%) он проработал 8 часов 18 минут, что является хорошим результатом.

Комплектное зарядное устройство работает в режиме 5В/2А. Время полной зарядки составляет менее двух часов.

 

Камеры

Характеристики камер стандартные и мало кого удивят. Основная на 13 Мп с f/2.0, сдвоенной вспышкой и фазовым автофокусом, а фронтальная на 8 Мп с f/2.0 и углом обзора 84°. Обе камеры пишут видео в 1080p.

Интерфейс камеры минималистичный. Присутствуют только самые необходимые настройки и режимы. Из интересного есть возможность вывода в видоискатель компаса и уровня, а вот ручных настроек нет.

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Качество снимков, снятое на Nokia 5, можно назвать хорошим, как для смартфона этого уровня. В режиме HDR, фото сохраняются долго и часто они выглядят совсем неестественными. Иногда фокус не с первого раза попадает на нужный объект, но в целом качество снимков нормальное, если не фотографировать в темное время суток, так как тогда шумов становится слишком много.

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Фронтальная камера не лучшая. Со своей задачей справляется не всегда с первого раза — объект съемки часто получается размытым.

 

4
Оценка ITC.UA
Плюсы: приятный монолитный корпус; возможность одновременной установки двух SIM-карт и карты памяти; актуальная версия ОС; стоковый Android, качественный дисплей
Минусы: периодические зависания и не самая лучшая плавность работы интерфейса; цена; слабая аппаратная платформа
Вывод: Nokia 5 оставил двойственные впечатления. С одной стороны, это качественно собранный смартфон, с отличным экраном и «чистым» Android 7.1.1. С другой — ему свойственны периодические зависания и лаги интерфейса, которые нельзя списать на процессор, ведь есть аппараты, работающие на Snapdragon 430 без проблем. Надеемся, что в HDM Global поработают над оптимизацией устройства.

Технические характеристики

Обзор смартфона Nokia 5Nokia 5 Silver
4 299 − 6 079 грн
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ТипСмартфон
Предустановленная ОСAndroid 7.0 Nougat
Оперативная память, ГБнет данных
Встроенная память, ГБ16
Слот расширенияmicroSD (до 128 ГБ)
Тип SIM-картыMicro-SIM
Количество SIM-карт1
ПроцессорQualcomm Snapdragon 430
Количество ядер8
Частота, ГГцнет данных
Аккумуляторная батарея3000 мА·ч (несъемная)
Диагональ, дюймы5,2
Разрешение1280х720
Тип матрицыIPS
PPI294
Датчик регулировки яркости+
Другоезащитное стекло Corning® Gorilla® Glass, HD, технология полного ламинирования, поляризатор, 16:9, яркость 500 нит
Основная камера, Мп13 (f/2)
Видеосъемка+
Вспышкадвухцветная
Фронтальная камера, Мп8 (f/2)
Высокоскоростная передача данныхLTE 4, 150 Мбит/с (загрузка)/50 Мбит/с (отправка)
Wi-Fi+
Bluetooth4.1
GPSнет данных
IrDA-
FM-радио+
Аудиоразъем3,5 мм
NFC+
Интерфейсный разъемUSB 2.0 (micro-USB, USB OTG (On-the-Go)
Размеры, мм149,7x72,5x8,05
Вес, гнет данных
Защита от пыли и влаги-
Тип корпусамоноблок (неразборный)
Материал корпусаалюминий
Тип клавиатурыэкранный ввод
ЕщеДатчик отпечатков пальцев.
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