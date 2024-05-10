Microsoft запустит Xbox Store с мобильными играми в июле — в начале с собственными Call of Duty: Mobile, Candy Crush и Minecraft

В июле Microsoft запустит маркетплейс с играми, в котором изначально будут размещены названия ее собственных студий (например Call of Duty: Mobile, Candy Crush и Minecraft), а затем новинку расширят и на других издателей.

Xbox Store, который станет альтернативой Apple App Store и Google Play Store, будет работать не как приложение, а как веб-сайт — Microsoft таким образом хочет предоставить доступ к нему для большего количества устройств и стран.

Тем не менее, не очень понятно, как эти игры будут распространяться в Интернете. iOS поддерживает стороннюю загрузку, но пока только в ЕС.

Microsoft впервые намекнула на «магазин следующего поколения» в начале 2022 года, всего через месяц после того, как объявила о приобретении Activision Blizzard.

«Мы хотим иметь возможность предлагать Xbox и контент как от нас, так и от наших сторонних партнеров на любом устройстве, где можно играть», — сказал генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер в интервью Financial Times в прошлом году. «Сегодня мы не можем сделать это на мобильных устройствах, но мы хотим построить мир, в котором это будет».

На этой неделе Microsoft закрыла несколько студий Bethesda — разработчиков Redfall и Hi-Fi Rush в том числе. Также прекратит работу производитель мобильной игры Mighty Doom Alpha Dog Studios, а Roundhouse Games поглотит разработчик The Elder Scrolls Online ZeniMax Online Studios.

Bloomberg также сообщал, что Microsoft просит ряд текущих членов команды ZeniMax, включая продюсеров и тестировщиков качества, заключить соглашения о добровольном увольнении. Компания также размышляет о других мерах для увеличения доходов от игр, в частности о повышении цен на сервис Xbox Game Pass Ultimate и, возможно, планирует предлагать больше игр, например Senua’s Saga: Hellblade II, для консоли Sony PlayStation 5.

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Источник: 9to5google, The Verge

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