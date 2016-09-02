Обзор видеокарты MSI GeForce GTX 1070 GAMING X 8G

GeForce GTX 1070 – желанная покупка для любителей поиграть, которые готовы серьезно потратиться на графический адаптер, но хотят получит максимальную отдачу от своих вложений. В плане возможностей GTX 1070 немногим уступает старшей модели новой линейки на базе Pascal, но при этом она стоит ощутимо дешевле флагмана. В своей ценовой категории решение фактически безальтернативное, однако потенциальным владельцам все же придется определиться с конкретной моделью адаптера. Сегодня мы рассмотрим оригинальную видеокарту от компании MSI – MSI GTX 1070 GAMING X 8G.

Как и в случае с серией GeForce GTX 1080, для GTX 1070 производитель предлагает более десятка различных модификаций. MSI GTX 1070 GAMING X 8G — представительница уже хорошо знакомого семейства GAMING, получившая оригинальную систему охлаждения и заводской тюнинг.

В штатном режиме базовая частота GPU составляет 1583 МГц, а среднее значение ускорения — 1771 МГц. При этом 8 ГБ памяти функционируют на 8008 МГц. При необходимости, частотную конфигурацию легко изменить в фирменном приложении MSI Gaming App.

Режиму OC Mode соответствует формула 1607/8100 МГц, а при выборе Silent Mode видеокарта получает частоты, рекомендуемые для референсной GeForce GTX 1070 — 1506/8008 МГц.

Комплект поставки

MSI GeForce GTX 1070 GAMING X 8G поставляется в яркой коробке средних размеров. Упаковка новых моделей линейки GAMING на базе чипов с архитектурой Pascal имеет схожее оформление. Коробка выполнена в красных тонах, на пердней панели крупное изображение устройства и обозначение серии.

Сам комплект поставки не предполагает ничего экстраординарного. Руководство по установке, диск с драйверами и фирменным ПО, пара наклеек с логотипами и приглашение зарегистрировать свою покупку на сайте производителя.

Дизайн и компоновка

Видеокарты новой графической линейки MSI на базе Pascal, которое входят в семейство GAMING, визуально оформлены очень схоже. На первый взгляд GTX 1070 практически не отличить от ранее уже рассмотренных GTX 1080 и GTX 1060. Однако, в техническом плане адаптеры имеют заметные отличия.

Как и в случае с другими представительницами графики нового поколения, для MSI GeForce GTX 1070 GAMING X 8G используется система охлаждения Twin Frozr VI. Несложно догадаться, что это уже шестое поколение оригинальных воздушных охладителей, которые с каждой итерацией получают определенные улучшения.

Версия кулера для GTX 1070 использует ту же концепцию, что и охладители для GTX 1060 и GTX 1080, однако конструкция радиаторного блока отличается составом и конфигурацией тепловых трубок.

Основу пассивного охладителя составляет кассета алюминиевых пластин с немалой площадью рассеивания и небольшими дефлекторами. В состав «ускорительного» трубопровода включены пять тепловых трубок. Одна из них имеет диаметр 8 мм, еще четыре – 6-миллиметровые. Наличие медной никелированной пластины обеспечивает равномерный контакт теплосъемника с кристаллом графического процессора. Тем самым удается избежать даже потенциальных зон локального перегрева GPU, хотя дополнительное звено, пусть и минимально, но все же может влиять на скорость передачи тепла.

Чтобы эффективнее использовать возможности радиаторного блока, в местах сопряжения тепловых трубок применяется пайка. Визуально припоя не так много, но очевидно даже в таком варианте контакт между элементами лучше, чем при беглом прессовании.

Для обдува уже традиционно используется пара 100-миллиметровых вентилятора. Оба выполнены по технологии TORX 2.0, предполагающей наличие лопастей с определенно формой профиля, позволяющей немного увеличить воздушный поток.

Из особенностей, заслуживающих отдельного упоминания — использование шарикоподшипников, вместо подшипников скольжения.

Конечно, MSI GeForce GTX 1070 GAMING X 8G использует оригинальную печатную плату, не имеющей ничего общего с референсной PCB. В то же время она очень похожа на ту, что используется для старшей модели — GTX 1080. Полной копией она быть не может по определению, потому как использует чипы памяти GDDR5, вместо GDDR5X, а вот в остальном они практически идентичны. Причем это касается не только разводки, но, что важно, в том числе и оснащения. Для видеокарты предлагается такая же мощная 10-фазная подсистема VRM, что и у топового адаптера. Здесь никаких упрощений. В цепи используются компоненты, согласно классификации производителя соответствующие Military Class V.

На печатной плате используется два дополнительных радиатора для охлаждения активных элементов. Алюминиевая пластина прикрывает область с чипами памяти, попутно увеличивая общую прочность конструкции.

Еще один более массивный блок с оребрением закреплен в области стабилизатора питания. При этом через термопрокладки он контактирует не только с силовыми сборками, но и управляющим контроллером и несколькими дополнительными элементами цепи. И даже на дросселях размещена теплопроводная наклейка, через которую они сообщаются с основным радиаторным блоком. Производитель хорошо подстраховался, упреждая повышенный нагрев различных узлов видеокарты.

Как и у старшей модели, для подключения дополнительного питания видеокарты предусмотрено два разъема — на 6 и на 8 контактов. Заявленный TDP адаптера составляет 150 Вт, потому номинально было бы вполне достаточно и одного 8-контактного коннектора. Многие альтернативные модели GTX 1070 имеют именно такую конфигурацию. Вместе с тем, MSI решили и здесь не упрощать силовую разводку, используя компоновку старшей версии. При этом в плане мощности используемого БП, производитель рекомендует модели от 500 Вт.

C обратной стороны MSI GeForce GTX 1070 GAMING X 8G украшена анодированной алюминиевой пластиной. На плите красуется изображение дракона, а в области размещения графического чипа и модулей памяти предусмотрена декоративная перфорация для отвода тепла.

На интерфейсной панели видеокарты размещено пять видеовыходов — три полноформатных DisplayPort 1.4, один HDMI 2.0 и DVI-D. Часть заглушки занимает решетка для вывода воздуха.

Общая длина видеокарты составляет 280 мм, адаптер имеет двухслотовую компоновку, не претендуя на дополнительное пространство. Вместе с тем, владельцам зауженных корпусов стоит обратить внимание на увеличенную до 140 мм ширину устройства. Здесь важно также учесть, что некоторое расстояние до стенки корпуса понадобится для того, чтобы подключить силовые кабели дополнительного питания.

Если же боковая стенка вашего корпуса выполнена из прозрачного материала, то установленная в систему MSI GeForce GTX 1070 GAMING X 8G будет напоминать о себе подсвечивающимся логотипом на верхней панели.

Цвет и интенсивность иллюминации можно настроить в одной из закладок приложения MSI Gaming App. Там же можно выбрать один из нескольких режимов подсветки.

Дополнительно подсвечиваются и декоративные ребра на боковых гранях. Их цвет неизменно красный, в то же время алгоритм работы может отличаться от такового для подсветки логотипа.

В работе

Пассивный режим работы системы охлаждения видеокарты в покое уже стал обыденным явлением. Никакого шума и нагрев чипа до 40 градусов.

Хотя, привязываться к каким-то конкретным значениям температур все же не будем. Отметим лишь, что эффективности радиатора вполне достаточно для отвода тепла в таком режиме.

Под игровой нагрузкой температура GPU на пике повышалась до 66 градусов. Вентиляторы стартуют при достижении порядка 60С, после чего очень плавно увеличивают обороты. Максимальная скорость вращения в штатном режиме работы видеокарты едва превысила 1000 об/мин. MSI GeForce GTX 1070 GAMING X 8G работает очень тихо.

В приложении MSI Gaming App доступна опция Cooler Boost. Одним кликом на соответствующей пиктограмме можно до максимума увеличить скорость вращения вентиляторов, а это порядка 2500 об/мин. Кроме того есть возможность отказаться от работы системы охлаждения в гибридном режиме. После деактивации технологии Zero Frozr даже в отсутствие нагрузки вентиляторы будут вращаться со скоростью порядка 800 об/мин.

Что касается частотных характеристик графического процессора, то GPU Boost под нагрузкой ускоряет чип до 1949 МГц, однако зачастую он работал на 1911 МГц.

Разгон

Экспериментируя с разгоном, нам удалось повысить базовую частоту графического процессора до 1702 МГц.

Используя приложение MSI Afterburner, в данном случае можно увеличивать напряжение питания на GPU, но повышения вольтажа с 1,062 В до 1,093 В не приносит ощутимого результата. Да, в этом случае можно было добавить еще 10-15 МГц, но при длительных нагрузках возникали мелкие артефакты, что не позволяет говорить о полной стабильности такого режима.

При базовых 1702 МГц, процессор автоматически разгонялся до 2050 МГц. Пиковые значения будут зависеть от конкретного экземпляра GPU, но в целом это рядом с типичным частотным пределом для GP104 при воздушном охлаждении.

Чипы памяти от Samsung также имеют достаточно хороший потенциал. Вместо штатных 8008 МГц, микросхемы стабильно работали после повышения эффективной частоты до 9328 МГц. Дополнительные +16,5% к итоговой пропускной способности подсистемы памяти наверняка будут полезны.

После дополнительного разгона графический процессор под нагрузкой прогревался до 68 градусов, а скорость вращения вентиляторов едва превысила 1100 об/мин. Здесь все же стоит сделать поправку на то, что тестирование проводилось на открытом стенде, тогда как в корпусе температура будет несколько выше. Конкретные значения будут зависеть от режима охлаждения в системном блоке.

Производительность

GeForce GTX 1070 откровенно порадовала производительностью еще во время первого знакомства. В стоке данная модель способна наказать GeForce GTX 980 Ti и попросить GTX TITAN X уступить дорогу молодым. При переходе на Pascal разработчикам удалось предложить качественный скачок, который особенно ценен на фоне вялотекущего развития компонентов в последние годы.

Новая видеокарта попросту деклассирует GeForce GTX 970, опережая предшественницу на 60%. Примерно 40% преимущества GTX 1070 имеет над младшей моделью новой серии — GeForce GTX 1060. Подобные величины уже не компенсируются разгоном. Вместе с тем, GTX 1070 тяжело соперничать с GTX 1080, однако за дальнейшее увеличение мощности приходится очень серьезно доплачивать.

GeForce GTX 1070, пожалуй, избыточна для Full HD, где сейчас неплохо справляются GTX 1060 и Radeon RX 480, но очень хороша для разрешений 2560×1440/1600. Это как раз те режимы, которые ей по плечу даже при высоком качестве настроек графики. Если немного “спилить мушку” можно соваться и на территорию 4К. Для таких вылазок будет достаточно и объема локальной памяти, и мощности GPU.

Единственное, что не очень радует в истории с GeForce GTX 1070 — отсутствие непосредственного конкурента из стана “красных”. AMD пока сконцентрировали внимания на устройствах стоимостью $100-300, позволяя NVIDIA расслабиться в сегменте скоростной дискретной графики. Последствия очевидны — более высокие цены, чем можно было бы ожидать. Надеемся, что в 2017 ситуация в этом плане исправится.

Что же касается непосредственно MSI GeForce GTX 1070 GAMING X 8G, то, как и положено, в штатном режиме она немного опережает GTX 1070 со стоковыми значениями частот, а дополнительный разгон уже приносит хороший итоговый перевес. Обратим внимание, что основной прирост в 1440p обеспечивает хорошее ускорение чипов памяти.