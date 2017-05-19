Обзор Xiaomi Redmi 4X

Неутомимая компания Xiaomi никак не может остановиться и методично анонсирует очередные новые смартфоны Redmi. Сегодня мы познакомимся с Redmi 4X и расскажем, чем новинка отличается от других представителей линейки Redmi 4.

Смартфон предоставлен магазином Xiaomi.ua

Внешний вид

Покупатель получает смартфон в привычной белой картонной коробке небольшого размера.

Комплектация стандартная для Xiaomi: смартфон, бумажная документация, скрепка, USB-кабель и блок питания. Параметры блока питания — 5В/2А.

На момент написания обзора существует три цвета, в которых выпускается Redmi 4X — розовый, золотой и черный. К нам на обзор приехал девайс золотого цвета.

Говорить об оригинальном дизайне не приходится. Xiaomi Redmi 4X внешне больше похож на прошлогодние модели семейства Redmi 3, нежели на Xiaomi Redmi 4/4 Pro. Понять, какая это модель не углубляясь в настройки телефона сложно.

Расположение органов управления традиционное. Справа клавиша регулировки громкости, а под ней клавиша включения. При хвате правой рукой большой палец находится как раз между ними, что удобно. Слева комбинированный лоток для двух SIM-карт (nanoSIM + microSIM), либо nanoSIM + карта памяти microSD. Снизу, по центру, порт microUSB, а по бокам от него микрофон и мультимедийный динамик. Сверху, ближе к левой грани, находится аудиоразъем, а по центру инфракрасный порт и дополнительный микрофон.

Кнопки управления сенсорные, без подсветки, расположены под экраном. Сканер отпечатка пальцев — на тыльной стороне. Работает хорошо, он абсолютно такой же, как и в предыдущих моделях. Светодиод пропущенных событий находится под кнопкой «домой».

Основная камера на долю миллиметра выпирает над задней крышкой. Рядом с ней расположена одинарная светодиодная вспышка. Верхняя и нижняя части задней панели выполнены из пластика, а центральная металлическая.

Экран

Xiaomi Redmi 4X оснащен пятидюймовым IPS экраном с разрешением HD. В тестовом экземпляре используется матрица производства EBBG. По отзывам на форумах, данная модель также может оснащаться матрицей производства Boe, которая, субъективно, имеет более холодную цветопередачу.

Экран прикрыт защитным стеклом с 2,5D эффектом. Сказать, что стекло надежно защищает экран от царапин не могу, так как за время тестирования на экране все же появилась царапина, но при этом ничего предумышленно для это сделано не было.

На улице информация остается читаемой, но значительно выцветает и теряет цветность. Для бюджетника это нормально.

Яркость меняется в пределах от 1 до 472 кд/м², а контрастность составляет 1 к 560. Цветовой охват шире треугольника sRGB, температура и гамма близки эталонным значениям. Стоит отметить, что измерения проводились при «стандартной» насыщенности и «натуральном» тоне.

Традиционно, есть возможность настроить цветопередачу под себя, что очень удобно.

Аппаратная платформа

Смартфон оснащен восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 435 (MSM8940). Видеоускоритель Adreno 505. Объем оперативной памяти зависит от версии телефона.

На данный момент, доступны три варианта: 16/2, 32/3 и 64/4 ГБ ПЗУ и ОЗУ соответственно. У нас на тесте самая простая версия. Из 16 ГБ пользовательской памяти изначально доступно 10.

Результаты в бенчмарках не высокие, но это не главное, ведь интерфейс работает плавно и шустро.

В тестовом смартфоне установлена стабильная прошивка MIUI 8 от команды xiaomi.eu. В роли операционной системы используется Android 6.0.1. Ознакомится с тонкостями интерфейса MIUI 8 можно в отдельном материале.

Производительности едва ли хватит любителям играть в требовательные игры. При этом простенькие казуальные и аркадные игры работают отлично.

На скорость поиска спутников нет ни малейшего нарекания. Во время тестирования мне довелось побывать за пределами города, в местах плохого покрытия, где Xiaomi Redmi 4X цепко держался за сеть, был доступен EDGE, в то время как мой Moto X Style просто не видел сеть.

Качество разговорного динамика и микрофона хорошее. Запаса громкости хватает для того, чтобы услышать собеседника в шумном месте. Мультимедийный динамик один. Он имеет среднюю громкость.

Камеры

Xiaomi Redmi 4X оснащен стандартным набором камер — 13 Мп с f/2.0 на тыльной стороне и 5 Мп с f/2.2 на лицевой. В тестовом смартфоне для основной камеры используется матрица Samsung s5k3l8, а для фронтальной OmniVision ov5675.

Приложение «Камера» имеет множество настроек, среди которых есть и ручной режим, правда, он сильно урезан и позволяет изменить только ISO и баланс белого.

Качество фотографий можно смело назвать средним. В хорошую погоду, либо при достаточном освещении, можно добиться неплохого качества. В большинстве случаев на максимальном увеличении видно, что шумодав работает агрессивно, но это уже придирки. Ожидаемо, ночью и в вечернее время получить хороший снимок сложно.

Автономность

Redmi 4X оснащен аккумулятором емкостью 4100 мАч. Поддержки быстрой зарядки нет.

Без тяжелых игр, а также клиентов Facebook и Viber, но с браузером, социальными сетями, постоянно включенным 3G/Wi-Fi при автоматической яркости девайс проработал 3,5 дня. Время активного экрана составило практически 7 часов. Время разговоров — 1 час.

В тесте PCMark при яркости 200 кд/м² (39%) смартфон проработал 12 часов 30 минут.

Можно смело рекомендовать телефон тем, кто готов обменять возможность поиграть в требовательные игры на длительное время автономной работы.

Редакция благодарит магазин Xiaomi.ua за предоставленный для тестирования смартфон