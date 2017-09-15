Считаем деньги в Mitsubishi Outlander (+ полицейский гибрид PHEV)

Начали с SEAT Ateca и продолжаем тему: может за схожие деньги лучше взять Mitsubishi Outlander? Больше размер и мягче подвеска, традиционный «атмосферник» вместо форсированного турбо-мотора, «вариатор» вместо не безгрешного «автомата»-DSG… Идеал для традиционалиста?

Позиционирование

Mitsubishi Outlander – это довольно крупный кроссовер, этакий японско-европейский «full-size». В подтверждение этих слов могу привести пример, что на некоторых рынках Mitsubishi Outlander доступен с 3-литровым мотором V6 и предлагает 7-местный салон. Что наводит на мысль о предшественниках данной модели в виде Mitsubishi Outlander XL, а не обычного Outlander-а.

Сегодня этот кроссовер называется Mitsubishi Outlander, словно первый «Аут», знакомый с 2003 года. Но предшественников лучше искать в моделях с приставкой XL, а конкретно – Outlander XL (c 2006 года); платформа которого, кстати, лежит в основе и нынешнего Mitsubishi Outlander (получается, уже третьего поколения, если считать вообще все Outlander-ы). За десять лет было много рестайлингов и фейслифтов, настройки ходовой части, доработка силовой структуры кузова, новый салон, оснащение и системы – что в итоге позволило японцам выделить несколько поколений модели

Кроссовер Mitsubishi Outlander, представленный в данном материале, относится к третьему поколению (выпускается с 2012 года); прошел рестайлинг в 2014-м году (полностью новая передняя часть, изменения сзади, другие колесные диски). Плюс небольшое обновление для модели 2017 МГ: подогрев лобового стекла и подогрев руля, светодиодные противотуманные фары, датчики света и дождя, система кругового обзора; контроль «слепых зон» зеркал; автоматический «ручник». Тестовый автомобиль – Mitsubishi Outlander в максимальной версии: мотор 2,4 л (167 л.с.), «автомат»-вариатор CVT, полный привод, комплектация Ultimate.

Как едет?

По-мужски. Для понимания ситуации и настроения езды: пока владелец SEAT Ateca под музыку санкционного Scooter-а смотрит на G-перегрузки по пути из офиса в фитнес-клуб, владелец Mitsubishi Outlander «валит» по грунтовке с друзьями на рыбалку и далеко не факт, что в багажнике звенят спиннинги да удочки.

О детализации процесса езды того же SEAT Ateca здесь речь не идет; тут все проще: повернул руль вправо – машина поехала вправо. В тоже время не обошлось без приятных нюансов. К примеру, автомобиль очень резво стартует – первый отклик на нажатие педали газа активный и живой. Конечно, потом начинается «вариаторная резина» в разгоне: двигатель плавает по оборотам, вариатор плавает по передаточному числу, а водитель плавает в понимании темпа разгона. Но все-таки, после прыжка мотора в зону 5 тыс. об/мин, вариатор пытается сымитировать переключение передач. Да и мотор радует: как говорят американцы «no replacement for displacement» – объем решает и вот эти «пол-литра» над привычной «двушкой» дают ощущение небольшого, но приятного и постоянного запаса под правой ногой.

Новый дизайн Dynamic Shield заставил современные модели Mitsubishi выглядеть живо и динамично. Автомобиль интересен в деталях – к примеру, оформление передней части с хромом и узкими фарами, красивые 18-дюймовые колесные диски. Но вспомните ASX: его дизайн не подкреплялся ездовым характером. Здесь все лучше: 2,4-литровый мотор «с запасом» и активный старт, вариатор мягкий в работе при неспешной поездке и пытается поддержать запал при быстрой езде

С рулевым управлением все не столь однозначно. При активном разгоне на неровной дороге (ямы, проплешины, колеи) руль немного рвется из рук, мечется в стороны в околонулевой зоне: скорее всего, виноваты большие колесные диски, широкие и относительно низкопрофильные шины. В тоже время, когда вошел в вираж и заметно повернул руль (на 60-90 градусов и более), то автомобиль стабилен на дуге, а на рулевом колесе есть какая-никакая информация.

Комфорт подвески также неоднозначен. Главный минус – подвеска нередко пропускает удары-тычки: к примеру, от трамвайных рельсов. Но вот в чем особенность: подвеска работает по принципу «больше хода – меньше ям». При разгоне даже до городских скоростей автомобиль уже кажется мягче, колеса попросту перелетают ямы и бугры, а запаса для демпфирования крупных неровностей вполне хватает. Но самый «кайф» – это умеренно быстрая езда по трассе с немалой загрузкой (пара-тройка пассажиров и вещи в багажнике). В таком режиме острых пробоев нет, автомобиль лишь заметно качается на волнах, но пассажиры воспринимают это как комфорт. И только водитель видит, сколь огромное количество неровностей ежесекундно проглатывает ходовая часть.

Обычный салон; но для водителя выделен свой кокпит – приятно. Сиденье без изысков; есть электропривод, а вот памяти настроек нет. Много интересных кнопок (подогрев стекла и руля, электропривод крышки багажника, контроль «слепых зон» зеркал), знаменующих обновление 2017 МГ упрятали в незаметное подполье: позор специалистам по эргономике! На центральной консоли – система мультимедиа с цветным сенсорным дисплеем: без навигации и локализации, но с голосовым управлением и картинкой с камер кругового обзора. Панель приборов включает в себя тахометр и спидометр, плюс цветной ЖК-дисплей бортового компьютера. Последний дает немало полезной информации, включая и режимы работы полного привода, которые переключаются кнопкой

Кстати, о полном приводе и проходимости. Здесь Mitsubishi Outlander держится молодцом: у него неплохие углы въезда-съезда (везде 21 градус) и клиренс в 215 мм. Плюс отсутствие различных свисающих подкрылков, выступов на переднем бампере, более-менее плоское днище. А еще есть привод 4WD Lock (заблокирована муфта между передней и задней осью для постоянного деления крутящего момента) и режим работы вариатора «L» (включена низкая передача, из которой вариатор никогда не выходит). Это все мелочи, но они складываются в общую картину одного из самых толковых проходимцев своего класса: утверждаю это по опыту немалой езды по лесным тропам и дорожкам – в вопросах «бездорожья для кроссовера» я бы предпочел Mitsubishi Outlander очень многим конкурентам, которые в последнее время стали уж совсем «нежными».

Одним словом – берем много, едем далеко, не боимся плохих дорог. Кроссовер Mitsubishi Outlander явно не блещет хорошими манерами, но дает чувство уверенности – а это очень ценно для универсального семейного автомобиля.

Сзади много места, спинка регулируется по углу наклона, есть подлокотник. Но даже не спрашивайте про дефлекторы вентиляции или подогрев сиденья. Багажник большой, в подполье есть шикарный органайзер с раздельными крышками, плюс электропривод крышки. Но модного сенсорного открывания нет. И так везде: основное и важное дали, а вот излишеств уж не ждите. Что ж, и на том спасибо – общая картина получилась неплохой

Есть ли инновации? (в полицейском гибриде PHEV – да!)

К сожалению, у нас кроссовер Mitsubishi Outlander представлен в оптимальных средних версиях, но не более того. А ведь на других рынках есть очень интересные модификации: 7-местный салон; дизельный мотор; версия GT с мощным V6 и хитрым полным приводом (этакой чуть урезанной версией привода легендарного Evolution). Наконец, есть уникальный подзаряжаемый гибрид PHEV; номинально их в Украине уже полтысячи, но реально – купить его нельзя, все в полиции. И будут ли у нас продаваться Mitsubishi Outlander PHEV – пока не ясно.

Однако это не помешало мне найти полицейский Mitsubishi Outlander PHEV для фотографий и пары-тройки комментариев экипажа. Итак…

Mitsubishi Outlander PHEV – это подзаряжаемый гибрид с двумя электромоторами (60 кВт или 82 л.с. каждый) для передней и задней оси, плюс с бензиновым 2-литровым ДВС (121 л.с. и 190 Нм). Общая суммарная мощность силовой установки – 203 л.с. или 149 кВт. Особенность Mitsubishi Outlander PHEV в том, что он может ездить только на электромоторах, только на ДВС, или на всем сразу. Аккумулятор (12 кВтч) расположен в днище и обеспечивает 60 км пробега на электротяге

Полицейские назвали схожие цифры – при плавной, неспешной езде в режиме патруля реально можно проехать более 50 км, ближе к 60 км. Зарядка АКБ возможна с помощью обычного зарядного разъема (0-100% АКБ за примерно 5 часов) или с помощью станции быстрой зарядки типа CHAdeMO (80% АКБ за 30 минут). В среднем расход топлива составляет 8,5 л на 100 км; но если чаще заряжать АКБ и стараться максимально ездить на электротяге – то можно получить 4 л на 100 км; а если этого не делать, постоянно «топить газ» – то выйдет около 10 л на 100 км

В салоне гибрид Mitsubishi Outlander PHEV явно лучше тестовой максимальной версии: сиденья с комбинированной отделкой «кожа + алькантара» и руль от Mitsubishi Pajero Sport. Собственная панель приборов выделяется измерителем расхода/рекуперации энергии (вместо тахометра) и столбиком зарядки АКБ.

Необычный «рычаг АКПП» дает выбор из режимов езды «D» (Drive, обычная езда) или «B» (Brake, интенсивная рекуперация и замедление); плюс есть две кнопки для контроля состояния АКБ (принудительная зарядка или поддержание текущего уровня заряда) и кнопка ECO (максимально экономичный режим езды). В целом разгон – нечто среднее между 2,0- и 2,4-литровой версиями обычного Outlander; клиренс чуть уменьшился, но все равно под днищем 190 мм и есть полный привод – а значит, можно поехать по грунтовке, снегу, грязи. Сзади, кажется, чуть поменялась форма пола; но места все равно вдоволь. Аналогично и с багажником – номинально он стал меньше (463 л), но все равно достаточный

Как едет в разных режимах? Сколько можно выжать максимум на электротяге? А если покопаться в грязи? И что будет при быстрой езде? Все эти вопросы остаются открытыми и требуют более длительного, тщательного знакомства с гибридом. Если таковое состоится – вы, уважаемые посетители ITC, обязательно все узнаете.

Конкуренты

Кроссовер Mitsubishi Outlander в Украине предлагается только с 2,0- или 2,4-литровыми бензиновыми моторами и всегда с «автоматом»-CVT. Мало того, только базовая версия автомобиля доступна с передним приводом; все остальные – уже с полным приводом. Цены начинаются от 599 тыс. грн. (или $23 тыс.) за версию Inform, которая совсем не бедная: система стабилизации, двухзонный «климат», подогрев передних сидений, электропривод стеклоподъемников, фирменная магнитола; но стальные колеса с колпаками и нет руля «в коже». Средние версии за 700-800 тыс. грн. дают больше оснащения и выбора: здесь моторы 2,0 л или 2,4 л; всегда полный привод. Комплектация Invite (688 тыс. грн. или $26,5 тыс.) дополнительно предлагает: боковые подушки и шторки безопасности, подушку для коленей, противотуманные фары; комплектация Intense добавляет к этому «круиз», подрулевые переключатели передач, хромированные ручки в салоне, пр. Наконец, максимальная версия 2,4 CVT 4WD Ultimate, как представлена в этой статье, обойдется в 862 тыс. грн. (или около $33 тыс.) и дополнительно имеет: контроль «слепых зон» зеркал заднего вида, круговой обзор, люк с электроприводом, аудиосистема ROCKFORD, кожаную обивку сидений.

Кажется, что в классе Mitsubishi Outlander есть много конкурентов. Но у меня есть стойкое ощущение, что большинство автомобилей слишком «нежные» в плане езды по бездорожью и плохим дорогам. Перед глазами явно стоят только два конкурента: Nissan X-Trail и Subaru Forester. Беда Mitsubishi Outlander в том, что в мелочах он проигрывает каждому из них. Так, Nissan X-Trail дает заметно больше выбор различных версий, включая дизели; он более утонченный в деталях; да еще обновился – и скоро в Украину привезут новинку. А если сравнивать с Subaru Forester, то кажется, то «Лесник» один в один схож в характере с Mitsubishi Outlander, но просто чуть лучше буквально в каждом из пунктов: разгон, управляемость, комфорт, проходимость, простор салона…

И здесь в дело вступает цена Mitsubishi Outlander – он дешевле вышеназванных конкурентов примерно на 50 тыс. грн. Мало того, по соотношению «кубометров автомобиля и цены», Mitsubishi Outlander оказывается столь выгодным, что в его сторону стоит посмотреть клиентам, которые изначально приценивались к ТОП-версии Mitsubishi ASX: по цене и оснащению она почти сравнима со средней версией Mitsubishi Outlander, но ощущения от автомобиля совсем другие.

Самые явные конкуренты – Nissan X—Trail и Subaru Forester: стоит переплатит или остановится на Mitsubishi Outlander? Об этом можно подискутировать на пикнике, рыбалке, собирая грибы в лесу. Словом там, куда большинство вроде как конкурентов этой троицы попросту не доедут

Стоимость содержания

Традиционно начинаем с расхода топлива. Довольно крупный кроссовер, плюс 2,4-литровый бензиновый мотор для «староверов», плюс нерасторопный вариатор… Расход измеряется ведрами? А вот и нет: в городе можно уложится примерно в 11 л на 100 км; если повезет с отсутствием пробок – то даже «10 с небольшим». На трассе при скорости 80-90 км/ч расход составляет 6-6,5 л на 100 км пути; при скорости 110-120 км/ расход возрастает примерно на 1 л. Цифры не помогут победить в эко-ралли, но взгляните в технические характеристики – и обнаружите, что расход почти совпадает с «паспортом»; к чести японцев, они не врут. Плюс теоретически можно заправлять 92-й бензин; двигатель менее требователен к топливу, нежели малообъемные турбо-моторы, да и ресурс обещает побольше…

Общая гарантия на автомобиль составляет три года или 100 тыс. км пробега; в первые два года ограничение по пробегу не действует. Периодичность ТО – раз в 15 тыс. км. Минимальная цена ТО (только замена масла и фильтра, плюс пара-тройка проверок) обойдется в 1,9 тыс. грн.; дорогие ТО на пробегах 30 или 60 тыс. км оцениваются в 4-5,7 тыс. грн.; самое дорогое ТО-90 – это 11,7 тыс. грн.

Все цены указаны по состоянию на сентябрь 2017 года без учета различных скидок, акций, бонусов при покупке автомобиля или его обслуживании.

Итоги

Давайте начистоту: Mitsubishi Outlander небезгрешен в вопросах езды и в вопросах проработки салона. Но его сила – в соотношении большого универсального кроссовера, который реально не боится плохих дорог, и запрашиваемой за это цены. Если можете переплатить – то есть конкуренты поинтереснее. Но если тщательно считаете деньги и не требовательны к мелочам – то Mitsubishi Outlander явно стоит внести в список претендентов на покупку.

Плюсы:

+ Проверенные решения – мотор, трансмиссия – обещают надежность

+ Простор салона, большой багажник, хорошая комплектация – за адекватные деньги

+ Выглядит классно, солидно и динамично, особенно на 18-х колесах…

Минусы:

…которые отчасти портят управляемость и ощущение стабильности езды

— Не хватает внимания к мелочам: кнопки спереди, вентиляция сзади, пр.

— Нет дизельных моторов, нет мощных версий V6, нет 7-местного салона, нет PHEV

Технические характеристики Mitsubishi Outlander 2,4 л CVT 4WD Ultimate

Кузов – кроссовер; 5 мест

Габариты – 4,695 х 1,81 х 1,68 м

Колесная база – 2,67 м

Багажник – от 590 л (5 мест) до 1 750 л (2 места)

Грузоподъемность – 705 кг

Минимальная снаряженная масса – 1 505 кг

Мотор – бензин; R4; 2,4 л

Мощность – 167 л.с. при 6 000 об/мин.

Крутящий момент – 222 Нм при 4 100 об/мин.

Удельная мощность и момент – 111 л.с. на 1 т; 148 Нм на 1 т

Привод – полный привод

Трансмиссия – АКПП вариатор CVT

Динамика 0-100 км/ч – 10,2 с

Максимальная скорость – 198 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 10,4 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 6,8 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Dunlop SP Sport 5 000 225/55R18

Автомобиль предоставлен – MMC Ukraine mitsubishi-motors.com.ua