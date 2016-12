Созданная в 2007 году Illumination Entertainment – удивительная компания. Всего за девять лет аниматоры этой небольшой студии выпустили целых семь мультфильмов, умудрившись при этом запрыгнуть с Minions на десятую строчку рейтинга самых кассовых фильмов всех времен, обогнав разом все мультфильмы Pixar. При этом бюджеты лент Illumination Entertainment явно скромней, чем у проектов Pixar/Disney. Sing – седьмой полнометражный мультфильм студии, речь в котором идет о песенном конкурсе среди зверей.

Sing / «Пой» Жанр мультфильм

Режиссер Гарт Дженнингс

Роли озвучивали Мэттью МакКонахи (Бастер Мун), Тэрон Эджертон (Джонни), Скарлетт Йоханссон (Эш), Риз Уизерспун (Розита), Ник Офферман (Норман), Питер Серафинович (Маркус), Сет МакФарлейн (Майк), Джон Си Райли (Эдди), Дженнифер Сондерс (мисс Нана Нудлман), Дженнифер Хадсон (молодая Нана), Тори Келли (Мина), Гарт Дженнингс (мисс Кроул), Ник Кролл (Гюнтер) и др.

Студии Illumination Entertainment, Universal Pictures

Год выпуска 2016

IMDb, КиноПоиск

2016 г. можно смело называть годом антропоморфных животных в анимации. Kung Fu Panda 3, Zootopia, The Angry Birds Movie, Finding Dory, The Secret Life Of Pets, Storks, а теперь еще и Sing. Sing вообще можно считать чуть ли не сиквелом Zootopia: дело здесь тоже происходит в городе животных, в котором спокойно уживаются вместе медведи, жирафы, мыши и кальмары. Впрочем, авторы Sing концентрируют внимание не на необычной архитектуре городских районов и проблемах проживания рядом разных видов. В центре внимания мультфильма – звери, то есть читай люди, которые по тем или иным причинам отказываются от своей мечты, подчиняясь внешним обстоятельствам, не могут найти в себе силы преодолеть природную застенчивость и сделать первый шаг, чтобы изменить свою жизнь.

Главный герой мультфильма, коала Бастер Мун, мечтает возродить былое величие своего театра и решает устроить в нем песенный конкурс наподобие X-Factor или «Голос країни». Внезапно конкурс привлекает массу участников. Среди претендентов: застенчивая слониха Мина; горилла Джонни, юноша, который не хочет идти по стопам своего отца-грабителя; юная дикобразиха-рокерша Эш, свинка-домохозяйка Розита и другие забавные звери. У каждого из них свои проблемы. Джонни не хочет открываться отцу, Мина слишком стеснительна, Эш никто не хочет воспринимать всерьез, а Розита просто погрязла в домашней работе. Преодолевая трудности, помогая друг другу, звери все-таки принимают участие в конкурсе, причем главным становится совсем не денежный приз, а желание доказать окружающим и самим себе, что они могут пойти за своей мечтой.

Если вы ждете от Sing стеба на тему песенных конкурсов, которые действительно превратились в какие-то конвейеры по оболваниваю зрителей, то вы их не дождетесь. Этот мультфильм совсем о другом. О дружбе, вере в себя, умении преодолевать трудности и никогда не сдаваться. А еще о мечте, стремиться к которой нужно, наплевав на мнение окружающих.

Sing, пожалуй, первый мультфильм, в котором музыкальные номера не просто очень к месту, а на которых, по большому счету, все и держится. Финальный концерт, с его дикой энергетикой и действительно великолепной постановкой выступлений – это нечто. Hammer & Tongs (Гарт Дженнинг и Ник Голдсмит) действительно собаку съели на музыкальных клипах. Если у Disney песни в мультфильмах потому, что они якобы нравятся детям, то в Sing музыка – это неотъемлемая часть мультфильма, его плоть и кровь. Причем саундтрек здесь, а звери, как и положено в песенных конкурсах, исполняют композиции других музыкантов, просто убойный.

Что же до юмора, то Sing — все-таки взрослый мультфильм, и шутит он в основном на взрослые темы; возможно, не так искрометно, как детские мультики, но пару раз вы точно улыбнетесь. Правда, есть и немного юмора ниже пояса.

В англоязычной версии почти все музыкальные композиции исполняют актеры озвучания, а они здесь действительно крутые – Мэттью МакКонахи, Скарлетт Йоханссон, Риз Уизерспун и др. Т.к. все в мультфильме завязано на лицензированных песнях, их решили не переводить (кроме одной, написанной Эш) и это оказалось очень правильное решение. Впрочем, украинская озвучка в Sing, как обычно, отличная.

Скорее всего, Sing не повторит кассовый рекорд Minions, но это очень добрый и трогательный мультфильм с действительно достойными внимания музыкальными номерами, очень сильной энергетикой и правильным посылом. Посмотрите его.