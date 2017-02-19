Sniper Elite 4: давай убьем Гитлера снова

Британская студия Rebellion, похоже, собралась вспомнить все незаслуженно забытые в видеоиграх театры боевых действий Второй мировой. После жаркой Африки в Sniper Elite III военная судьба в Sniper Elite 4 забрасывает специального агента УСС Карла Фейрберна в Италию, где ему предстоит помочь в подготовке вторжения сил Союзников, а заодно найти и уничтожить еще одно супероружие немцев. Ну и, конечно, Фейрберну выпадет очередной шанс убить Гитлера, как же без этого.

Sniper Elite 4 Жанр снайперский шутер

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One

Разработчики Rebellion

Издатель Rebellion

Сайты sniperelite4.com, Steam

Еще в Sniper Elite V2 студия нашла идеальный баланс аркадной и симуляторной составляющей для снайперского шутера. Теперь задача британцев — ни в коем случае не нарушить шаткое равновесие, поэтому нововведений в четвертой серии не так уж и много.

Еще в третьей части Sniper Elite игровые уровни стали большими и нелинейными. В Sniper Elite 4 они еще выросли, а коридоры исчезли окончательно. Вы вольны идти в любую сторону, самостоятельно выбирать порядок уничтожения целей и выполнения заданий, оружие для убийства и стиль прохождения. По сути, каждый из восьми уровней Sniper Elite 4 – это большая снайперская песочница, в которой вы должны развлекать себя сами.

Хотите – тщательно ищите удобные снайперские позиции, маскируйте выстрелы под гул пролетающих самолетов, канонаду орудий или другой фоновый шум и методично отстреливайте врагов, оставаясь незамеченным и ставя рекорды на дальность выстрела. Или берите в руки пистолет с глушителем и нож и отправляйтесь на тихую охоту, вырезая патрули и заманивая противников в темные уголки карты. А то и вовсе устройте врагам фейерверк, взрывая машины, минируя тела, расставляя растяжки и мины-ловушки. В принципе, уровень можно пройти даже с автоматом и шотганом наперевес, было бы желание.

Впрочем, последний вариант возможен разве что на низком и среднем уровнях сложности. На высоких настройках реализма враги становятся злыми, перестают замирать, увидев труп, координируют действия и активно пользуются гранатами. Да и стреляют они метко и больно. Теперь патрульные реагируют не только на звук или движение, но могут обеспокоиться, если их товарищ внезапно пропал, и выслать партию на поиски. Впрочем, игровые условности никуда не делись, и караульные не будут обращать внимание на взрывы на блокпосте буквально в паре сотен метров от них, да и успокаиваются враги, несмотря на остатки уничтоженной техники и трупы вокруг, достаточно быстро.

Особый шик, конечно же, пройти уровень, совсем не засветившись, замаскировать решающий выстрел под шум (читеры могут использовать дозвуковые патроны) и тихо, по-английски, уйти. В Sniper Elite 4 появилось больше вариантов использования окружения для устранения противников. Это и традиционная взрывоопасная техника, бочки и боеприпасы, а также хлипкие мостки, которые можно обрушить, висящие над патрульными грузы, штабеля бревен с подпорками и пр. После первого прохождения открываются специальные задания для каждого уровня: убить всех офицеров растяжками; замаскировать не менее 15 выстрелов; пройти весь уровень с шотганом, убить не менее 50 человек из автомата и т.д.

В новой части значительно пополнился арсенал агента Фейрберна, жаль, что самые интересные, в том числе и бесшумные винтовки, оказались в DLC. Кроме того, появилось понятие привыкания к оружию. Совершив определенное количество заданных убийств: на большом расстоянии, через препятствие, навскидку и т.д., вы лучше осваиваете конкретный ствол, повышая его характеристики. Заработав все три достижения для конкретной винтовки, вы получаете специальный скин. Несмотря на богатый арсенал, за кампанию реально прокачать только один набор вооружения. Слава богу, опыт и статистика для оружия общие для всех игровых режимов и прохождений.

Кроме обычной однопользовательской кампании, которая займет у вас, в зависимости от уровня сложности и вашего личного темпа, от 10 до 30 часов, в Sniper Elite 4 есть еще много чего. В кооперативном режиме можно проходить кампанию вместе с напарником или выживать вчетвером на аренах против волн немцев. Кстати, соло арена есть и в однопользовательской части. Еще одно нововведение – режим Двойки, в котором один из игроков вооружен снайперской винтовкой, а второй должен работать «в поле» наводчиком и специалистом по тихим устранениям.

В соревновательном режиме, кроме индивидуального и командного боя, появились карты для удержания точек и режим, в котором учитывается дальность всех результативных выстрелов. Интересная новинка в мультиплеере – режим Без контакта, где между противоборствующими сторонами находится непроходимая линия фронта. Вот здесь, если к тому же отключить бинокль и помощь в прицеливании, начинаются настоящие снайперские дуэли – можно двадцать минут пролежать на брюхе, так ни разу и не увидев противника. Вообще, мультиплеер Sniper Elite – очень специфическая вещь, и понравится он далеко не всем. Action здесь либо слишком мало, если установлены хардкорные настройки, либо слишком много, если настройки аркадные.

В визуальном плане игра мало изменилась со времен Sniper Elite III, первая миссия на острове и вовсе похожа на африканскую, но дальше локации становятся более разноплановыми. После гигантского лестного уровня с «Дорой», где можно совершить выстрел на более чем 500 метров, следует городская карта, где вы вынуждены использовать оружие ближнего боя. Перед каждой миссией появились небольшие буферные зоны, полевые лагеря и командные пункты, в которых можно пообщаться с другими персонажами и получить дополнительные задания. Да, теперь никаких скучных брифингов. Увы, диалоги и лицевая анимация – не самый сильный конек Rebellion, выглядит эта часть достаточно средненько.

Фирменная X-Ray kill cam получила визуализацию не только снайперских выстрелов, но и убийств в рукопашной. А вот рентген попаданий в двигатели убрали, он явно был не очень востребован. Кстати, тяжелые танки теперь нельзя уничтожить, просто перестреляв через смотровые щели экипаж или попав во внешний бак – придется цеплять к обездвиженному чудовищу подрывной заряд.

Sniper Elite 4 действительно мало чем отличается от Sniper Elite III. Она стала чуть больше, чуть разнообразней, но по сути это все та же игра. Если вам понравились три предыдущих снайперских шутера от Rebellion – наверняка придется по душе и четвертая часть. Она красивая, большая и интересная. Только помните, что, как и в любой игре-песочнице, ваше развлечение здесь зависит исключительно от вашей фантазии.

P.S. Традиционное DLC с убийством Гитлера, которое можно было получить за предзаказ Sniper Elite 4, радует множеством вариантов устранения цели.

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