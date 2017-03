theHunter: Call of the Wild – слово для леса и мира одно

Ночью был дождь. Влажная земля еще парит, отдавая влагу легкой дымке, стелющейся в низинах. Лес затих на пару секунд, беря передышку перед рассветом, как будто ночные звери заняты передачей невидимой эстафетной палочки зверям дневным. Небо на востоке начало розоветь, предвещая первые солнечные лучи, готовые изгнать оставшиеся клочки тумана. Утренние птицы начали привычную распевку, репетицию гимна нового дня… И вдруг трубный рев разорвал идиллию этого утра – одинокий олень призывал невидимого соперника на бой. Бой ради чести, ради славы, ради любви. Начался новый день в theHunter: Call of the Wild.

theHunter: Call of the Wild Жанр симулятор

Платформы Windows

Разработчик Expansive Worlds

Издатель Avalanche Studios

Сайты thehunter.com , Steam

Эта игра кого хочешь заставит говорить как законченного романтика, ведь настолько реалистичного, живого, дышащего, чарующего леса в видеоиграх мы еще не видели. Леса, меняющегося каждую минуту, умиротворенного, загадочного, зовущего. Выцветающего во время дождя или в пасмурную погоду, восхищающего яркими красками в солнечный день, интригующего ночью, когда лунные лучи пробиваются сквозь густую листву и оставляют дорожку на глади водоемов. Леса с густым подлеском, в котором можно потеряться, с удивительным разнотравьем, приминающимся от ваших шагов, с мелкой живностью, шумящей в ветвях и кустах. Кажется, еще секунда, и вы почувствуете дыхание ветра на своей коже, ощутите тепло солнечных лучей и запах осени. И это без всякой виртуальной реальности! Можно только представить, что случится, когда разработчики перенесут игру в VR.

theHunter: Call of the Wild – третий по счету охотничий симулятор, созданный Expansive Worlds, подразделением Avalanche Studios, на новой версии фирменного движка компании APEX (Avalanche Open World Engine). Да, это следующая итерация того самого движка, который Avalanche использовала в Mad Max и Just Cause 3. Первая версия theHunter, распространяемого по подписке симулятора охоты от британской Emote Games, вышла в 2009 г., но уже в 2010 г. Avalanche Studios приобрела права на торговую марку и создала подразделение Expansive Worlds в Стокгольме. У оригинального theHunter есть и бесплатная, ограниченная по доступным для охоты животным версия, так что попробовать игру можно и сегодня. В 2015 г. вышла theHunter: Primal, посвященная охоте на динозавров, распространявшаяся уже по привычной схеме.

По большому счету, theHunter: Call of the Wild – это улучшенная версия theHunter на новом движке, без подписки и ограничений на оружие. К сожалению, далеко не все элементы оригинальной игры перенесли в сиквел, но зато здесь теперь действительно огромные карты и фантастически красивая графика.

Хорошие симуляторы охоты на самом деле имеют много общего со stealth-шутерами, особенно со снайперскими stealth-шутерами, вроде недавнего Sniper Elite 4. Вы должны выследить животное, не спугнуть его своим запахом, шумом, подобраться как можно ближе и совершить единственный точный выстрел, желательно смертельный. Потому что найти подранка после неудачного выстрела – отдельный квест. У меня были случаи, когда благородный олень с роскошными рогами, которые могли бы стать выдающимся трофеем, целый час водил меня кругами по карте, постоянно уходя от преследования.

Да, выслеживание по следам сделано в theHunter: Call of the Wild удобно. Отпечатки копыт или лап говорят о направлении, расстояние между отпечатками – о скорости движения, помет – о том, как давно животное прошло здесь, пятна крови – о кровопотере. Плюс чуть позже, после прокачки, могут появиться и новые ориентиры вроде сломанных веток. Но если зверь возвращается по своим следам, если он проходит мимо водопоя или пастбища, которые истоптаны другими животными, если в этой области густой подлесок – выслеживание может быть сложным. В старом theHunter в случае брошенных подранков вам приходило гневное письмо от егеря, здесь, к сожалению, за это не ругают.

Второй вариант охоты – из засады. Вы можете строить охотничьи домики и вышки, поливать себя подавителями запахов, использовать манки и мочу животных для подманивания добычи. При такой охоте от вас потребуется ангельское терпение и усидчивость, ждать нужного момента для точного выстрела можно долго.

В theHunter: Call of the Wild два огромных, более 60 кв. км. каждый, заповедника. Один из них представляет условный американский Тихоокеанский северо-запад, второй – Центральную Европу. В каждом из них есть свои интересные зоны – болота, луга, сосновые леса, горные склоны, озера, поля и т.д. В каждом – своя дичь. Список животных из оригинальной theHunter несколько сократили, в основном за счет мелких животных и птиц, на которых почти никто не охотился, и обитателей биомов, которых еще нет в новой игре, полярного и австралийского. Впрочем, список по-прежнему неплох: белохвостый олень, лань, косуля, благородный олень, колумбийский олень, олень Рузвельта, зубр, лось, черный медведь, кабан, койот и лисица. Остались в игре зайцы и белки, которых даже можно подстрелить, но добычей они не считаются.

Опасность для охотника представляют разве что кабан и зубр, остальные животные слишком пугливы, хотя мне удалось получить удар рогами от раненного белохвостого оленя буквально на пятой минуте игры. В новом theHunter разнообразилось поведение животных. Появились действительно большие стада оленей в 10-12 голов, водопои, места кормежки и лежки, на которых животные отдыхают.

Охотничьи угодья действительно огромны, а передвигаться по ним нужно неторопливо, чтобы не спугнуть живность. Только на то, чтобы открыть одну карту, у вас уйдет не меньше полусотни часов игрового времени. При этом не стоит забывать посещать обзорные площадки, в Америке они точно такие же как в Firewatch, и искать новые базовые лагеря, чтобы иметь возможность начинать с новой стартовой точки.

В theHunter: Call of the Wild появилась прокачка персонажа. Зарабатывая опыт за трофеи, вы получаете очки навыков и очки умений. Первые позволят улучшить навыки выслеживания или засады, вторые – оружейные умения. Арсенал новой версии стал чуть меньше, но выбор винтовок, пистолетов, ружей, луков, прицелов и боеприпасов к ним даст фору какому-нибудь шутеру. Вот только интерфейс смены прицелов и выбора боеприпасов сделан здесь на редкость неудобным и неочевидным. Мне пришлось обращаться на форум, чтобы понять, как зарядить свежекупленный револьвер (пригодится для самообороны от кабанов). Впрочем, новое оружие стоит очень дорого, так что получите вы его явно не скоро.

Если вам претит убивать даже виртуальных животных, просто фотографируйте их, это на самом деле намного сложней и не менее интересно. Исследуйте окрестности, выполняйте задания егерей, да просто наслаждайтесь прогулками по лесу. Так вы, конечно, ничего не заработаете, но, с другой стороны, оружие пацифистам не особо и нужно.

Для любителей соревнований имеется сетевой режим на восемь человек. Правда, здесь мало кто играет группами, загоняя дичь на стрелков, чаще всего игроки разбредаются во все стороны и охотятся в одиночку, просто соревнуясь по очкам за подстреленную дичь.

Казалось бы, theHunter: Call of the Wild – идеальный симулятор прогулок по лесу, в котором можно еще и поохотиться, но есть пара проблем. Точнее, проблем здесь много десятков: ошибки, ошибки и еще раз ошибки. Самая неприятная на текущий момент – застрявшие в подлеске испуганные животные. И хорошо бы это был единичный койот, хотя топот зацепившегося за полигон животного способен легко разрушить все очарование прелестной лунной ночи. Так нет, я видел стадо из десяти ланей, застрявшее в подлеске на краю утеса. Это было действительно ужасно. Пришлось перестрелять бедняжек из револьвера в упор. Жуть! В дополнение к этому, некоторых животных порой заклинивает, и они начинают ходить кругами или по циклу без конца вставать и ложится. Мало того, стабильная последние десять часов игра может вдруг начать завешивать ПК через каждые пять минут игры. А после двадцатого такого глюка опять беспроблемно проработать еще десять часов. Плюс в theHunter: Call of the Wild масса опечаток, перепутанных описаний, мелких ошибок и т.д. Разработчики знают о проблемах и активно патчат игру, но работы там еще непочатый край.

theHunter: Call of the Wild, безусловно, шедевр в плане графики. Здешний лес – лучшее, что мы видели в видеоиграх. Да и как симулятор охоты и пеших прогулок на природе игра очень хороша. У нее отличный потенциал по расширению, введению новых биомов, животных и оружия. Но для начала нужно дать разработчикам время на исправление ошибок. Думаю, за пару месяцев они справятся.

Прогулка по лесу успокаивает. Конечно, в идеале стоит пройтись в настоящий парк или лес. Но если погода или время не позволяют, прогулка по осеннему лесу в theHunter: Call of the Wild тоже способна поднять вам настроение. А стрелять здесь вовсе даже не обязательно.

