Хроноклазм. Иначе объяснить синхронный выход в 2016 г. такого числа сериалов, посвященных путешествиям во времени, сложно. Outlander, 11.22.63, Timeless, Frequency, а теперь еще и канадский Travelers от канала Showcase.

Travelers / «Путешественники» Жанр фантастика

Создатель Брэд Райт

В ролях Эрик Маккормак (Макларен), Маккензи Портер (Марси), Неста Купер (Карли), Джаред Абрахамсон (Тревор), Рейлли Долман (Филип), Патрик Гилмор (Дэвид) и др.

Канал Netflix, Showcase

Год выпуска 2016

Серий 12

IMDb, КиноПоиск

В течение дня в разных концах города умирают пять человек. Причины смерти: домашнее насилие, хулиганское нападение, передозировка наркотиков, спортивная травма, несчастный случай. Точнее, пять человек должны были умереть, но не умерли. За тридцать секунд до смерти их сознания были перезаписаны, и наших современников, вполне обычных людей, заменили пришельцы из будущего – Путешественники. Их цель – спасти Землю. Правда, в отличие от Терминатора, они не имеют права раскрывать свое присутствие и ни в коем случае не должны убивать кого-либо.

В типичную команду Путешественников входит пять человек. Командир, боевик-тактик, инженер, врач и историк, помнящий все события прошлого, включая точное время смерти почти всех людей, результаты всех спортивных состязаний и т.д. Вот только команда далеко не всегда прибывает в полном составе, ведь потомки ориентируются в своих выкладках на документы, составленные в нашем времени, записи в социальных сетях, отчеты о вскрытии и т.д., которые далеко не всегда точны. Команде Макларена повезло. Разве что одному ее члену досталось тело и мозг психически неполноценного человека, второму – наркотическая зависимость от носителя, третьему, убеленному сединами академику, пришлось вживаться в роль школьника-старшеклассника, увлекающегося спортом и т.д.

По большому счету, Travelers – типичная procedural drama, хотя далеко не все серии здесь представляют собой отдельное дело. Но, как правило, в начале серии путешественники получают новое задание от Директора или пытаются справиться с очередным свалившимся на них кризисом. Впрочем, есть здесь и сквозной сюжет, связанный со спасением Земли и отягощённый эффектом бабочки. Куда же без него в фильмах о путешествиях во времени.

Выполняя задания, Путешественники должны придерживаться своей легенды, попытаться не выделяться и жить повседневной жизнью своих носителей. Но что делать, если умственно отсталая женщина, которой требуется участие социального работника, чтобы разрешить банальные ежедневные проблемы, вдруг становится гением с высоким IQ? Как агенту ФБР объяснить свои частые отлучки? На кого оставить ребенка одинокой матери без средств к существованию? И т.д.

Создателям сериала удалось подобрать очень разношерстную, но очень симпатичную команду, за действиями которой действительно интересно наблюдать. Как в миссиях, связанных с заданиями Директора, так и в повседневных делах, в которых Путешественники вязнут все глубже и глубже. Школьник Тревор заваливает экзамены и ссорится с родителями. Мать-одиночка Карли переживает болезненное расставание с отцом своего ребенка. Макларен вынужден врать жене. Дэвид страдает от наркотической зависимости. А Марси знает, что умирает. При всем этом, Путешественникам нужно еще и Землю спасти.

Чередование фантастического и повседневного разнообразит сериал. А заодно вовлекает в происходящее и близких к носителям людей. Тут правда, авторы Travelers немного халтурят. Сценаристы не заморачиваются судьбами второстепенных персонажей, бездумно обрубая многие сюжетные линии, чтобы через несколько серий вновь вернуться к ним, как ни в чем не бывало. И хотя с логикой в Travelers в целом все в порядке, некоторые серии закручены так, что хочется за голову схватиться. Особенно здесь «порадовал» финал, в котором директивы от руководства приходят к Путешественникам чуть ли не через социальные сети.

Впрочем, несмотря на некоторые проблемы с логикой и явный перебор с числом путешественников в некоторых сериях, смотрится Travelers хорошо. С командой успеваешь свыкнуться, и суровый клиффхэнгер, которым заканчивается двенадцатая серия, заставляет задуматься, куда же двинется сериал в следующем сезоне. Мы бы посмотрели на продолжение этой истории.